賴為何拉不下柯建銘？馮國豪：兩層面居劣勢

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月5日電（記者 蔣繼平）民進黨大罷免大失敗究責抓戰犯，“立法院”黨團總召柯建銘仍不動如山。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪向中評社指出，不是老柯有多大力量，而是賴清德在道德層面說不通，實力層面又居劣勢，疑賴綠委集結、英系明顯站隊，動用司法搞內戰恐怕反傷極大。對賴而言，架空老柯、拖到明年二月、先穩定內部較有利。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。



馮國豪表示，民進黨秘書長徐國勇日前召集派系會議，只有英系沒到，就算招募親英系的徐國勇，英系也沒有去參加派系會議，基本上英系已經很明顯站隊。甚至綠委發動連署要改選黨團總召，也只有12個人連署，且大部分都是新潮流，其他綠委都是觀望，看得出來派系運作不起來。



馮國豪表示，為何拉不下柯建銘，要分道德與實際兩層面來講，實際層面上，柯建銘任期到明年二月，在法規上站得住腳，而搞連署就是要透過多數綠委贊同來換掉，這就是實力問題，但在大罷免大失敗之後，還有多少人對賴清德信任？



馮國豪表示，“正國會”現在和賴結合，但大罷免失敗後林右昌已經辭掉民進黨秘書長，只保留了“外交部長”林佳龍，如果要“正國會”持續妥協，是不是還讓林右昌選新北市，但賴有沒有能力繼續讓林右昌選新北市，都是實際問題。



馮國豪表示，若要再次“信賴”，必須一定是對派系有好處，不然換掉柯建銘，還是被賴系、新潮流拿走，其他派系可以分到什麼？目前其他派系對賴清德是產生疑慮。



馮國豪表示，以道德層面上，賴政府一直稱大罷免是民團發動的，那和柯建銘有什麼關係，甚至賴清德自己也講沒有輸，秋後算帳就沒正當性。而且若是賴清德、卓榮泰、柯建銘共同決定發動大罷免，為何不開刀卓榮泰？應該是三人自己開會講一講。

