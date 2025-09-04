毛孩沙龍照成郵票主角　中華郵政9/9發行

中華郵政以“毛孩沙龍照”為主題，規劃發行郵票1套10枚，面值均為新台幣8元，預計9月9日發行。（中華郵政提供） 中評社台北9月4日電／中華郵政公司以去年舉辦“徵。郵你的！毛孩沙龍照”寵物題材徵件活動獲獎作品為主題，規劃發行郵票1套10枚，面值均為新台幣8元，預計9月9日發行。



中華郵政去年舉辦“徵。郵你的！毛孩沙龍照”寵物郵票徵件活動，邀請民眾透過鏡頭分享家中毛小孩（貓、狗）可愛、呆萌、帥氣與活力的一面，有機會透過郵票將美好時刻，化作珍藏永為流傳。



中華郵政表示，寵物狗、貓深受人們喜愛，與飼主有著家人般的情感，被暱稱為“毛小孩”。本次發行的可愛寵物郵票圖案分別為英國短毛貓、法國鬥牛犬、柴犬、博美犬、布偶貓、喜樂蒂牧羊犬、邊境牧羊犬及威爾斯柯基犬，展現毛小孩可愛、呆萌、活潑的姿態。



中華郵政指出，這次可愛寵物郵票是以去年徵件活動獲獎作品為主題，規劃發行郵票1套10枚，面值均為8元。為增添集郵樂趣與用郵便利，這套郵票規劃小全張1張及全張50枚自黏式郵票，預計在9月9日發行。



配合郵票發行，中華郵政指出，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前在9月5日開始發售。另製作預銷首日戳套票封於9月9日郵票發行當天出售。