柯遭押一年　24小時關在3坪大房間、沒陽光

0904京華城案延押訊問，柯文哲發言-1。（照：柯文哲臉書） 中評社台北9月4日電／前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年。台北地方法院今日提訊柯到庭進行延押訊問。柯文哲臉書轉述柯在延長羈押庭的發言片段。柯詳述這一年在台北看守所的羈押生活，他說，他24小時都關在三坪大房間，只有點名時候會開小小的窗口，只能趴在地上，透過送飯口聽到聲音、看不到人，陽光也照不進來，就這樣一年了。



柯文哲強調，一般坐牢的人每天還可以出去活動，有打飯班、去收餐盤，可以去工場活動，還有很多人抽煙聊天，跟當兵很像，但羈押禁見完全不一樣，是完全和外面斷訊。



柯文哲甚至說，他以後一定要推動一件事，考上司法官先去關一週，你們知道什麼是羈押禁見嗎？



柯文哲臉書今天以《柯文哲寫給所有支持者、檢察官與法官的話》為題ＰＯ文，全文逾6000字，全文如下：



法官好，講太多好像我知道很多，其實檢察官一直在講說柯市長應該知道，可是我到底知道甚麼？京華城案要送研議這我知道，可是送研議之後我根本沒去追蹤，是過去一年我多次出庭，還有在讀筆錄以後 ，才慢慢把京華城的來龍去脈搞清楚。



當時是在疫情期間，根本不會去注意這個案子，所以去年在鬧、媒體在炒作的時候，我連最後容積率是840%這件事情我都不知道，很多東西都是因為之後看了筆錄、出庭，大家討論才慢慢搞懂是怎麼回事。



送研議這個我知道，當時我不覺得這個有問題，因為議員一直在關心這個案子，不管在議會、總質詢、便當會、協調會都常常提出來，所以我當時的心態是就讓它走程序啊。 而且我當 #台北市長 之後，我做了很多制度， 因為我的政治信仰，相信制度不要相信個人。



比方說，兩天前他們有拿 #都市計劃委員會 的“遴選制度”出來看。如果法官還有印象的話，事實上我們那個委員，除了府內委員，景觀的要幾個、交通的幾個、市政規劃的幾個，每一種專業都要提出兩倍以上的人選，再給遴選委員會。大部分的遴選委員會都是市長室會議的成員，市長室會議成員也不是固定，每個月會換人，遴選是用圈、叉、三角形的制度：打圈加一分、打三角形加零分、打叉扣一分。



不只都市計劃委員，我們在台北市幾乎所有的環保啦、文化這些委員會，幾乎都是用這個遴選制度，所以沒有人有辦法控制人事跟名單，因為我們有一個很完整的委員遴選制度，我認為“公開透明”是解決紛爭最好方法。所以，我們的重要會議都有錄音錄影，而且還上網直播，都有存檔，然後會議記錄出來，還包括逐字稿會上網。



所以當時就想說，這麼公開透明怎麼會有問題？



我每天七點半準時開會，凡是局處認為他有問題的、不想扛的，比如他遇到議員有施壓，他覺得不爽，就送晨會進來，ㄧ定是在晨會有會議記錄，才可以執行。所以事實上，局處一定是在他可以認可的範圍內，才會去執行。如果他覺得議員這個要求過分，他會把責任推給市長，包括台智光跟北士科，都是有進市長室會議討論，但京華城沒有進來，我認為是因為局處覺得照制度在走，應該沒有問題，就照制度去處理。



請大家記得，當時是 #COVID19 疫情期間，所以檢察官在說這個市長應該知道。我跟你講，台北市長要應付的事情太多了，從 #雙城論壇 到#AI處長要來拜會，那個才是我們最頭痛的，實在是沒有力氣去關注一個建案的個案。



檢察官也拿了很多什麼我有寫紙條，其實這是我好的文化。因為市民陳情，我都認真看，看完會寫意見，然後丟出去。所以局處都知道，市長不會口說無憑，如果他真的有什麼問題，他會寫條子。而且你仔細看，我大部分都寫說“快就好”，因為我是外科個性，我很討厭公文推來推去。



所以你去看那些我會留的字條，不是什麼“速審速決”、“公務員不要犯法、不要坐牢”，就是寫這些。我很少會去針對局處的專業去下意見，為什麼你知道嗎？我是台大醫學的教授，我是專業人士，我很尊重專業。醫學的我敢自己寫，這種都市計劃又不是我的專長，我怎麼會自己下決定？



面對這麼複雜的案子，審判長一定跟我一樣，一開始都搞不清楚是什麼東西。我是花了一年在這裡聽，讀了筆錄，才慢慢把這個京華城整個案子湊起來。



京華城案簡單來講就是，四個認罪的被告加上一個關鍵的證人，這個就是今天媒體的標題，這四個認罪的被告，實在是太奇怪了。



第一個是 #彭振聲，就在兩天前才問過。坦白講，我那天實在是很想問他說：你到底是認什麼罪？我們不是都照程序走，給那個局處、都委員去處理。我也沒有說去做過什麼指示，你為什麼認罪？但是我看到他，他七十五歲了，被羈押四個月，被偵訊三十幾次，我可以了解他為什麼會認罪。然後現在他太太也死了，我作為他以前的長官，（哽咽）我要講什麼？



第二個是邵琇珮，她是所有長官都說的最優秀的公務員，是做事很認真的人，我怎麼也不會認為說她會有什麼問題。她也認罪。結果她來作證的時候，她也說：所有過程都合法。你想想看，如果她認為不合法，她怎麼會去做？她是個性很強的人，她不會長官說什麼她就答應，她很有主見的人，而且因為她非常認真，所以絕大多數長官到今天為止，有哪個說她做不好的？一個都沒有。因為她很認真，而且專業。



所以她認罪我覺得蠻奇怪的，啊妳是模範公務員，妳在認什麼罪？結果她作證回去，檢察官立刻給她 #補充理由書第十八，跟她講說：如果妳以被告身分在做否認認罪的講法，我們就要對妳求刑。結果那個補充理由書第十八，逼死的是彭振聲的太太，因為翻供的話還要再求刑。



第三個認罪的就是朱亞虎，我想那個已經是笑話一場了，錢不是你出的，也不是你決定要捐的，甚至也不是你建議的，人頭也不是你，老闆也沒跟你講過什麼話，你認什麼行賄罪？更好笑的，你要行賄我，啊怎麼連我都不知道？他就是被罰了三百萬，然後緩起訴。其實我知道他的心態，他不想坐牢，就是“啊算了”就這樣解決掉。



第四個認罪的陳俊源，你去看他筆錄，他前面四次都不認罪，問到第五次他就認罪了。他被罰一百二十萬。但是齁，朱亞虎跟陳俊源來作證人的時候講話很保守，為什麼？因為你們用另案起訴他。我也知道你們的手法，你在這個地方講太多，就用另外一個案子對付你，這四個認罪都同一個檢察官辦的——林俊言。



是不是民主進步黨在跟大家講，這樣幹的話，就是模範公務員，以後就可以升主任檢察官?



我跟你講齁，這四個認罪的，將來在司法上會變成案例，怎麼會有這麼奇怪的認罪？那林俊言怎麼敢辦這個案子?我當時也覺得很奇怪，所有來的公務員都說過程是合法，你怎麼敢辦?原來是有關鍵證人：林欽榮。



林欽榮Charles Lin有兩個主要論點，第一，在訴訟期間，不可以接受陳情，不可以做都市計劃變更，如果這樣做的話，就是市政府自己放棄法律防禦權。講得義正詞嚴，結果被那個黃景茂的律師打臉。你自己在當台北市政府副市長，在當都委會主委的時候，你不是都在接受 應曉薇在京華城案的陳情、協調、研議，甚至還送都委會審議？被人家攻擊以後，他馬上說這是因為“監察院”有提出糾正文，所以他是被動處理。他是說謊。為什麼？黃景茂的律師就找出來，你那些應曉薇的協調案、陳情案，是在 2018 年一月公告容積率560%以後，還是繼續在接受陳情。



所以林欽榮在講說訴訟中不可以接受陳情、不可以都市計劃變更，他是在講謊話。還有一個，台北市政府的公務員沒有一個人知道什麼叫“受理陳情要點”，根本不知道有那個東西。



另外一點，我在當市長的時候，就要求說要“減止訟”，當時的PM就是黃珊珊。每個局處每半年要報告一次，這半年當中增加了幾個訴訟案、解決掉幾個、手頭上還有幾個。所以在台北市政府的官員都知道，即使在訴訟當中也要積極處理。所以“在訴訟中的案子就不能辦”，這根本就不在台北市政府官員的腦袋裡面。“訴訟中不可以受理陳情、不可以都市計劃變更，否則就是市政府自己放棄防禦權”，這個論點是錯的。



再來，所有的公務員都說可以用《都市計劃法24 條》去申請容積獎勵，至於審議結果，那是都委會要去處理的。我們的律師會做一個完整的整理。

台北市所有的公務員都說是合法的，只有林欽榮自己一個人說不合法。我們會收集林欽榮自己的案例，你在新竹、台南、台北、高雄都當過副市長，在你的任內，你有沒有去用都市計劃變更容積獎勵？我想這個鄭深元律師到時候會做一個完整的整理。所以林欽榮的兩個論點，你自己做的事你是忘了，還是你知道你只是在 #做偽證、說謊？可是林欽榮的說法，就是“監察院”的說法。這是林俊言檢察官起訴本案的主要依據。



“監察委員”蘇麗瓊 及林盛豐，他們不是都市計劃的專家，所以那個糾正文不是他們寫的，後面還有人在指導。我也不相信林俊言對都市計劃有這麼熟，他就是受先入為主的觀念。他想說林欽榮都這樣講，他是最大的官，那些公務員講的可能不對吧。



再來，包括這個鏡週刊，裴偉怎麼會有檢方扣押的資料？連在法庭上都沒有出現，卻出現在鏡週刊。所以，檢察官勾結特定媒體，淪為政治打手，成為本案在台灣社會的普遍印象。這個對整個司法的社會信任度，傷害太大了。可是你們台北地檢署 根本不敢辦，虛晃一招。你們去抓那個小草的網路作圖，就把他羈押，你們怎麼不去羈押裴偉？



目前知道的只是冰山一角，其實幕後的真相，還要再等到以後。到底是誰可以同時指揮王俊力跟裴偉，然後可以跟林欽榮搞出這麼大的案子？水面下的冰山有待日後再揭曉。



上個星期那個長得胖胖的檢察官，臉皮皺皺的那個，他說：“不管誰執政，犯法就要坐牢。”我的回應是：“不管誰執政，司法人員勾結特定媒體，羅織罪名，陷害無辜的人，不但要坐牢，更要被台灣社會譴責。而且他們坐牢出來的時候，還要被路人吐口水。”



公訴檢察官到現在為止，我認為還算中規中矩，除了上個禮拜來鬧場的那個，我們不予討論。



我用我自己當故事來提醒大家，我當過三十年的外科醫生，我有我的情緒、愛恨情仇。可是我穿上醫師白袍的時候，我仍然遵守醫師職志，我不會因為病人的種族、宗教、政黨、性別而影響我對他的治療。當年胡志強的老婆邵曉鈴要裝葉克膜，我也是幫他裝；連勝文中槍，也是幫他開刀；陳水扁被關在監獄裡得身心症，整個自主身心系統的亂了。對我來講他們就是病人，他們需要治療。



我在這裡提醒公訴檢察官，司法唯一的目標是社會的公平正義，而不是訴訟的輸贏。林俊言主任檢察官或許有訴訟輸贏的壓力，坦白講，你(檢察官)真的很像網軍，找證人來作證為什麼不找林志郎？你為什麼不找黃崇仁？你也是用認知手法在作戰。你一直在講1500小沈，你們在延押我的時候，“是用沈慶京在京華城開工典禮現場，以一千五百萬現金支付給我，你們是用這個理由一路押我到現在，證據要不拿出來？”



請去看看延押的時候檢察官說的話。已經押一年了，請大家注意一下，不管是我、陳佩琪、我的三個子女、我家、我的辦公室、台灣民眾黨的中央黨部、李文宗李文娟兄妹家裡，甚至連我的秘書、助理全部都抄家。連銀行保險箱都去搜索過，我的USB還被拿去檢查有沒有虛擬貨幣跟冷錢包。請問，到目前為止你們到底查到了什麼？民進黨做夢都沒想到台灣民眾黨這麼乾淨。因為乾所以淨。清白是因為清所以白。民眾黨是一個小黨，創黨四年的時候就投入了“總統”大選，其實我們根本資源不夠，我們很窮，當時又堅持要走自己的路線，獨立參選，真的很辛苦。



民進黨，你們想太多了。你們這樣把我抄家，抄到連李文宗、李文娟，我的每一個助理都去抄家，連銀行的保險箱全部都抄過了，請問你們抄到什麼？法官你們也辛苦了，因為你們也是抽籤才變成這個案子的法官。這個案子明明要對付的是柯文哲，但實在是連累太多人了。兩天前我實在很想問彭振聲為何認罪？我也沒有交代過你，而且他就是一個南部人，我以前也不認識他，他來應徵台北市工務局長，前面四年做得很好，所以遞補上來當副市長。他今天被搞到家破人亡，我那天很想問他，但看到他我實在問不出口（哽咽）。他需要這樣，家破人亡嗎？



李文宗是我高中同學，相識五十年，只因為我拜託他“總統”大選來當我競選團隊的財務長，因為這個職務被檢方盯上。京華城案跟他一點關係都沒有，因為那個時間他根本就沒有在台北市政府，到現在為止沒有任何人提到李文宗跟京華城案有什麼關係，只因為那通簡訊被羅織罪名，收押禁見十一個月。檢方把他求刑十年、褫奪公權五年、罰款一千萬。台灣民主化三十年，竟然有這種冤獄。



台灣民眾黨的主要幹部幾乎全部被波及，都被傳訊、被調查。我的一些支持者被檢調一一傳訊、折磨，難道只因為支持台灣民眾黨就要被檢方修理嗎？我被羈押一年了，我要跟各位司法人員講，有一天我一定要推一個制度，考上司法官，先去監獄關一個禮拜見習一下。我跟你們講，羈押禁見跟一般坐牢很不一樣。一般坐牢每天有放風、運動，如果參加打飯班，三次要送飯、收餐盤，兩次要收送水桶，三餐睡前還要發藥。如果是廚房班、園藝班、病舍服務員，整天都可以在外面走來走去，其實坐牢除了睡覺，進牢房，其實大部分時間都在外面聊天還可以抽菸，坐牢跟當兵差不多，不可怕。



但收押禁見完全不一樣，他跟外界完全斷訊，唯一可以見到的人是律師，完全不能放風。我跟你講，二十四小時關在三坪的房間裡面，門上的鐵窗只有在點名的時候打開，剩下一個送飯口。



趴下來只能(透過放飯口)看到走廊的一個小角落，所以我每次只有聽到聲音沒有看到人。只有一個鐵窗對著外面，樹木雜草很多，陽光根本照不進來，但我還不敢抱怨，因為我在一樓，如果在三樓更慘、更熱。也許是因為我身分的關係，我是朝廷欽差要犯，要特別規格，我在台北看守所要出入，全部要暫停工作，走廊上全部人要暫停，靠近牆壁的要面壁，我想說奇怪。所以我整整一年沒辦法跟別人講話，好像我一出門全部就要迴避。



我被關進去第一個晚上，對面那個房間看到我就喊：“阿北加油”，結果第二天全部被搬走。後來我那一區只有我這個房間有人，還加了鐵門，所以我整整一年是（哽咽）沒有跟(其他)人說話。



日子再怎麼樣都會過去，我不是睡在廁所旁邊，是睡在馬桶旁邊，而且很奇怪，很臭不曉得為什麼，所以我乾脆帶口罩。這一年來，燈光雖然很暗，但有時間我就讀書，我相信一年來學問大有進步。我也做了很多反省，關一年也好，降伏我的傲氣。



以前韓國瑜說莫忘世上苦人多，可是我真的沒有跟那些社會最底層最邊緣的人住過。我有九個室友，到現在換第九個，其中有三個錢卡是零元。你們知道錢卡是什麼嗎？一進去全部的錢要掏出來給獄方保管，如果家屬有要寄錢給你另外再寄。錢卡零元是什麼意思？裡面一毛錢都沒有。那個犯人進來發一套內衣褲，如果沒有錢買就不能換洗。晚上點完名後內衣褲晾起來烘乾，就得赤身睡覺，進來的也沒有棉被，就是這樣。



讓我關一年也好，讓我（哽咽），讓我有機會看到台灣社會最底層最邊緣的人，可以了解這個世界是長什麼樣子。



最近大罷免32:0，台灣社會其實不是回到原點，我們現在是一個更分裂的社會。我這個案子辦完以後也不會是回到原點，司法的社會信任度一定更低。這個案子真相還沒完全出來，現在是看到表面上在辦，到底後面是誰在指揮，是怎麼一回事，還沒出來。但是，時間久了慢慢都會知道。



這次大罷免的結果，其實檢察官是很重要的因素，大家心裡明白。審判長說台灣司法很脆弱，大家要去思考，司法本來社會信任度就不高，經過我的案子，經過大罷免一搞，整個司法的社會信任度更低了。



不過是這樣啦，引用我自己講的話“面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對挫折打擊沒有失去對人世間的熱情”。兩個禮拜前我來出庭的時候，一個法警突然跟我說：“阿北，不要失去對人世間的熱情”（哽咽）。我想勉勵我自己，心存善念、盡力而為，希望台灣因為有我們可以變得更好。



京華城這個案子可以檢討，最後結果有什麼不滿意大家可以檢討，但我還是相信我的公務員，我相信這些公開透明的制度，可以這樣一路走來一定有他的理由，沒有那麼多犯人。



我還是謝謝大家。謝謝在這一年當中有幫助、鼓勵過我的人，謝謝你們。