馮國豪：特朗普搞交易型外交　各國有樣學樣

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月5日電（記者 蔣繼平）上合會中印俄領袖同框，九三閱兵3核武國領袖聚首，引起全球關注。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪向中評社指出，因特朗普掀起關稅戰，打破價值外交，變成交易型外交，各國也是有樣學樣，尤其印度態度轉變最明顯，這代表關稅戰對美短期有利，但長期反而是逼輸美市場移轉，更有利RCEP、CPTPP加速整合，各國領袖站隊結合只是前奏。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。



8月31日“上海合作組織峰會”（上合會）共有20多國領袖參加，印度總理莫迪、俄羅斯總統普丁、與中國國家主席習近平3人同框。9月3日“紀念抗戰勝利80周年”閱兵儀式，中國、俄羅斯和朝鮮3國領袖齊聚一堂，再度受到世界矚目。



馮國豪表示，印度總理莫迪的動作最有戲，因為上一屆的上合會，還有今年初的金磚會議，莫迪是不參加的，那這次為何都參加？完全就是美國逼的。尤其拜登時代拉了美國、日本、印度和澳洲組成四方聯盟來抗中，看的出來，印度立場丕變。



馮國豪表示，特朗普在8月接連簽署兩道行政令，對印度輸美商品加徵合計50%關稅成為導火線，印度所有東西都去不了美國，下一個市場在哪裡？就是歐盟、中國、日本，全球市場就是如此，不選擇其他國家合作的話，不然東西要賣給誰。



馮國豪表示，雖然中印邊界問題鬧得不可開交，但在特朗普宣布各國對等關稅後，又說印度去買俄羅斯石油所以要制裁印度，等於把莫迪推到中俄這邊，俄羅斯石油佔印度油品來源40%，被關稅制裁、市場可移轉，但油源是無法輕易移轉的。

