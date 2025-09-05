中評鏡頭：客家先民來台墾荒　古柵門說歷史

屏東縣內埔鄉振豐村有一座古蹟“新北勢庄東柵門”，又稱為“懷忠門”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月5日電（記者 蔣繼平）屏東縣內埔鄉振豐村有一座古蹟“新北勢庄東柵門”，又稱為“懷忠門”，由於清朝時有許多廣東客家人到此墾荒，為避免族群衝突而建築的防禦工事，又因“朱一貴事件”保衛家園被清朝賜封懷忠，留存至今，成為對先民的敬意與追懷。



“新北勢庄東柵門”位於屏東縣內埔鄉振豐村，清朝康雍乾年間，許多廣東籍客家人紛紛來屏東一帶墾荒，常會與閩南人、原住民等族群發生衝突，所以在新北勢庄外圍興建東、西、南、北四座柵門作為防禦工事，至今僅存東柵門，被列為古蹟。



新北勢庄東柵門以石塊、土泥作為主建材，柵門高度大約7公尺，寬度大約6.5公尺，厚度大約1.2公尺，佔地約有6坪多；柵門左右兩側以磚塊興築成牆，主要作為承重功能，柵門內側設有門扇用的榫孔，屋脊採水平馬背設計，並飾以紅瓦構造。



東柵門的門額中央懸掛一塊“懷忠”牌匾，其左右設有對稱的圓形鎗銃。牌匾的由來是因清康熙六十年時發生“朱一貴事件”，新北勢庄民便組織義勇兵來保衛家鄉，事件落幕後，清朝賜封客家人為“懷忠”，所以東柵門又稱為“懷忠門”。



內埔鄉位於屏東縣中北部，地處屏東平原之上，地勢平坦。鄉內人口約5.3萬人，是屏東縣人口第三多的行政區，客家居民約佔60%。早年是一片茂密的森林，客家先民先在森林中間開闢出一片旱田，客家話稱為“埔”，又在密林內，故稱“內埔”。