中評鏡頭：93大閱兵　退休老兵獲高規格接待

十多位推著輪椅的志工在載著退休老兵的大巴士抵達前已經就位。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月5日電（記者 盧誠輝）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日上午舉行盛大閱兵式。中評社共派出5名記者到北京實地採訪，從3日凌晨3時一直持續到上午約11時，全程8小時觀察全紀錄發現，大會把全場最貼心的接送全留給退休老兵，不論是進場或散場，都以最高規格無微不至地接送。



93大閱兵當天，退休老兵的座位區和媒體站立拍攝區就在隔壁，都位於天安門城樓前右側，但直到上午約7時40分，當所有媒體和觀禮嘉賓全都就位後，突然從長安西街緩緩駛入約十多輛大巴士，引起全場關注，大巴士隨後就停在退休老兵座位區前方，而此時數十位推著輪椅和引導座位的志工與工作人員也全都就位，貼心協助這些退休老兵入座。



當閱兵儀式結束後不久，現場所有媒體和觀禮嘉賓都還只能停留在各自區域不能隨意移動時，此時天安門前廣場的東長安街再次緩緩駛入十多輛大巴士，同樣直接停在退休老兵的座位區前，在全場注目下，優先讓這些退休老兵搭車離去後，才開始慢慢逐區開放媒體和觀禮嘉賓散場，並且還得徒步走到約2公里外的煤市街才能搭車，由此可見大會把最貼心的接送全留給退休老兵，給予他們最高規格與尊榮備至的待遇。

