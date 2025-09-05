中評關注：朱立倫似有意緊抓黨魁選舉主導權

國民黨主席朱立倫4日頒發中評會主席團主席聘書給趙少康和管中閔。（取自朱立倫臉書） 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在10月18日進行改選，在最熱門人選、台中市長盧秀燕宣布不角逐此次選舉後，選局呈現百家爭鳴狀況，目前已有9人表態，但其中被認為並無藍營重量級大咖。



已宣布要交棒的現任主席朱立倫看似無意讓這樣的狀況持續，選擇在4日出手，頒發中評會主席團主席聘書，予前中廣董事長、國民黨戰鬥藍發起人趙少康和台大前校長管中閔，先不論兩人有無意願，但此舉等於是開了綠燈，讓趙、管兩人符合資格可角逐國民黨主席一職。



而朱立倫此舉顯然是將黨主席選舉的主導權緊抓在手，目的除了希望確保自己這四年來雕塑的國民黨路線不至於偏離他的想像，另外也是希望在交棒後，他自己還能維持一定的影響力和話語權，甚至是和接下來的黨主席有緊密的溝通管道。



國民黨主席選舉延後至15日至19日領表登記，檯面上已有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前藍委鄭麗文、藍委羅智強等9人表態參選；此外，前台北市長郝龍斌也傳出是被積極勸進的人選。



“中國國民黨主席選舉辦法”規定，曾任中央評議委員或中央委員，得申請登記為本黨主席選舉候選人。所以朱立倫4日大動作邀請趙少康、管中閔加入中評會主席團主席，表面上說共同為黨打拚，讓這個大家庭能匯集各方力量，更和諧、更興旺，但這時機點，就等於是將兩人納入黨主席選舉的可能人選名單中。



據瞭解，多位藍委間近期皆對外表示，黨主席選舉後面會有大咖出來承擔，而這大咖指的就是趙少康，如果趙選舉參選，和他交情甚篤的郝龍斌顯然不會與他競爭。至於管中閔的部分，日前他曾表達對於黨主席選舉並無太大意願，後續要看是否有所轉折。

