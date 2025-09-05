吳成典談來北京出席大閱兵的兩個理由

吳成典於北京飯店下榻的房內。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京9月5日電（記者 俞敦平）新黨主席吳成典在受邀出席93大閱兵之後，在北京飯店接受中評社專訪時表示，台灣人不能置外於中華民族，兩岸關係的本質是政治而非軍事。他強調，參與閱兵並非示弱，而是維護話語權；就算台灣缺席，大會照常舉行，缺席只會導致失去發聲空間。他呼籲，唯有務實尋求政治解套，台灣才能避免誤判與自我邊緣化。



3日，北京舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵典禮。大會以“紀念歷史、珍愛和平”為主題，邀請普京、金正恩等外國領導人出席。台灣官方雖一再勸阻民眾參與，但仍有很多人士受邀觀禮。吳成典作為新黨主席親臨現場，隔日，在北京飯店接受中評社專訪，談及出席動機、現場觀感，以及對兩岸局勢的思考。



吳成典表示，自己來京有兩個明確理由。第一，台灣人不能置外於中華民族，必須親身參與民族大事。第二，兩岸的矛盾不是軍事，而是政治。他指出：“兩岸是政治問題，不是軍事問題。軍事體量早已沒有疑義，真正需要解決的是政治。”



吳成典回憶閱兵現場，強調這不是針對台灣的武力展示，而是一個國際舞台。各國元首齊聚，抗戰老兵也在場見證，莊嚴的氣氛讓人動容。他表示，中國大陸軍備的進步，例如反無人機、海陸空協同演練，“確實厲害”，但這不意味威脅。他強調：“來看一看，對我們衹有好處、沒有壞處。”

