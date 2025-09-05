台“中研院”2員工圖利自家公司詐3480萬

台灣“中研院”。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電／台灣“中央研究院”物理所超電導實驗室爆發採購弊案，前助理研究員張忠傑涉嫌夥同博士後研究員紀國葦及廠商共14人，長達3年利用不實發票詐領科研經費，甚至將採購品占為己有，濫用公家資源處理私人公司廢棄物，不法所得約新台幣3480萬元。士林地檢署4日偵結，依詐欺取財、業務侵占、背信及違反商業會計法等罪起訴14人。



對此，“中研院”物理所也緊急回應，並透露所內涉案2人真實身分，是該所“前任約聘人員”及“訪問學者”，非外界所稱“研究員”。



檢方起訴指出，事發於2019年自2021年間，張男時任“中研院”物理研究所超電導實驗室助理研究員，並為一家公司“格斯科技公司”負責人；而紀男時任超電導實驗室博士後研究員，負責採購等業務。沒想到，2人竟與多家廠商開立不實的實驗室耗材發票，並向“中研院”請款核銷，共詐得1883萬餘元，所得款項還用來購買張男私人公司所需的溫控試驗機、點焊機等設備。



離譜的是，張男公司於2019年時得標“中研院”6項採購案，涉嫌在貨品驗收後將超過1588萬餘元的電池芯等關鍵材料，陸續運回格斯公司，形同“一魚兩吃”。檢方追查後更發現，張男又為了節省公司營運成本，指示員工將公司產出的有害廢棄物，交由紀男以“中研院”實驗室廢棄物名義處理，使“中研院”為其支付額外清運費用，損失約7萬餘元。

