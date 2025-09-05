民調：“賴政府”施政不滿意度52%

草根影響力文教基金會舉行“公評台灣當前的政經發展”最新民調發表會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）草根影響力文教基金會5日公布最新民調，“賴政府”施政滿意度高達52%不滿。靜宜大學資管系教授顏永森5日表示，與最近的關稅談判、物價上漲、經濟前景悲觀有關，民眾覺得“賴政府”好像沒有照顧到民生。



草根影響力文教基金會5日公布最新民調，“賴政府”的施政滿意度，僅30%民眾滿意、不滿意高達52%；59%不滿意“賴政府”對美國關稅談判的表現、滿意僅18%。



草根影響力文教基金會5日舉行“公評台灣當前的政經發展”最新民調發表會，由草根基金會民調召集人、靜宜大學資管系教授顏永森主持，中央大學經濟系教授邱俊榮、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚出席。



顏永森表示，52%對“賴政府”的施政滿意度感到不滿意，與最近的關稅談判、物價上漲、經濟前景悲觀有關，也就是說，民眾覺得“賴政府”好像沒有照顧到一般老百姓的民生生活，再加上政黨之間的相互對抗，導致民眾對“賴政府”失去信心。



顏永森說，尤其為了配合“非核家園”，核三已經完全停機，取而代之的是燃煤、燃氣的火力發電，對老百姓來說，對於政府能不能提供穩定的電力，非常沒信心，這也是民眾會感到不滿的地方。最後，有關打擊詐騙部分，有7成4的民眾感到不滿，也有過半不滿政府宣傳打詐的表見，或許“賴政府”需要思考過去的做法是否適當，如成立打詐辦公室、行動綱領等，對老百姓好像無感、一點幫助都沒有。