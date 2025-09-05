台放寬新青安房貸限制　估挹注1257億

圖為台北市板橋區大樓建築。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電／“行政院會”昨天拍板自9月1日起申請新青安貸款不計入銀行法第72條之2比率限額，“財政部”昨天說明，經統計截至8月22日，公股銀行受理新青安貸款已核貸尚待撥款達1萬2923件，金額約新台幣1257億元，原預估撥貸時間約0.5個月至4個月，評估後續撥貸時程將加速。



“財政部”國庫署4日舉行例行記者會，副署長林秀燕說明，將配合督導公股銀行積極協助符合新青安貸款資格民眾申辦，完善貸前徵審及貸後管理，並應優先承辦民眾“首購”、“自住”及“已承諾”的房貸申請，確保銀行信用資源用於民眾自住購屋。



根據《中央社》報導，林秀燕表示，“財政部”督導公股銀行自2010年起辦理青安貸款，2023年8月配合整體金融、房市趨勢及民眾需求推出新青安貸款，截至2025年7月底止，已協助47萬4234戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣2兆4412億餘元，其中新青安貸款累計核貸12萬9464戶，核貸金額9994億餘元，未滿40歲貸款戶數占整體核貸戶數比率約7成。



林秀燕說明，根據國庫署8月22日調查，公股銀行受理新青安貸款已核貸尚待撥款達1萬2923件，金額新台幣約1257億元，原預估撥貸時間約0.5個月至4個月，評估後續撥貸時程將加速，但仍視各公股銀行作業時間而定。



林秀燕說明，公股銀行辦理新青安貸款的徵審，是依據金融主管機關及銀行商業同業公會全國聯合會授信“5P”原則及“防範投資客炒房及人頭戶申貸機制”等徵授信規範辦理，2025年7月底青安貸款逾放比率為0.04%，低於本國銀行同期房貸逾放比0.08%。

