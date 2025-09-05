拼2026！賴清德率徐國勇啟動全台團結之旅

徐國勇（右）接任民進黨秘書長，左為賴清德。（民進黨提供資料照） 中評社台北9月5日電／大罷免失敗嚴重衝擊民進黨，府院黨及“立院”黨團局部人事改組之後，黨中央迅速展開2026年選舉布局。繼3日中常會成立選舉對策委員會，黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇將在6日領軍，啟動22縣市巡迴座談，當天赴基隆、北市，7日再至竹市、桃園。根據台媒分析，雖然黨中央告訴地方黨部巡迴座談是為“傾聽地方意見”、“團結支持力量”，但黨務人士不諱言“2026年選舉號角已經響起”。



據悉，徐國勇接任秘書長後，原規畫9月中旬至10月底赴各縣市聽取意見，並未安排賴清德領軍。前幾天賴清德決定親赴各地聽取意見，因此配合賴行程提前啟動，以6日基隆座談為首場。



根據《中時新聞網》分析，黨務人士指出，大罷免失利嚴重衝擊民進黨內士氣，賴清德及執政團隊聲望重挫。“立院”黨團人事改組鬧得舉國風雨，還有11縣市19位跨派系青年議員聯合發聲。賴清德主動到地方聽取意見、團結大家，確有必要，這是賴清德兼黨主席迄今1年半，除了當選“總統”謝票外，首度巡迴22縣市座談。



據指出，巡迴座談將以非執政縣市為先、執政縣市在後，配合賴清德的府方行程規畫，原則上會先到當地拜廟，再與在地黨部、“立委”、議員、信賴之友會系統等人士進行1個半小時至2小時閉門會，“不限議題”讓大家暢所欲言。

