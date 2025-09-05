賴翻轉可能性？吳子嘉斷言：大勢已去

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電／大罷免失利後，賴清德民調持續下挫。賴清德3日在民進黨中常會表示，人事改組已完成，民進黨將全力打贏2026年地方大選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴清德現在完全沒有翻轉的可能性，“大勢已去”。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中表示，從7月、8月美麗島民調來觀察，賴清德現在完全沒有翻轉的可能性。他認為，大勢已去。每一個人碰到危機時，都會做危機處理，都會想辦法自救。船破一個洞，要補起來；房屋破一個洞，要補起來；船長不行，換船長；指揮官不行，換指揮官；“行政院長”不行，換“行政院長”。



吳子嘉舉例指出，當年蔡英文的民調下滑，第一任無黨籍“行政院長”林全民調也下滑到28%。蔡英文請時任台南市長的民進黨籍賴清德當“行政院長”，就任的第一個月民調是55%，馬上把“行政院”拉抬起來。這是當年蔡英文的危機處理，她救她自己的民調，找了一個她最討厭的人來救她，就是賴清德。這是一個很簡當的現實問題，蔡英文當年就是不喜歡賴清德，但仍找賴清德來當“行政院長”。



吳子嘉認為，賴清德目前的民調低於民進黨的民調，更慘的是“行政院長”卓榮泰的民調低於賴清德，一個比一個差。用膝蓋想也知道，這種情況換一個“行政院長”就好了。但賴清德寧願抱著大家一起跳河。