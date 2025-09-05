趙少康自爆：韓國瑜希望我出來選黨主席

中廣前董事長趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）中廣前董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康今天召開記者會表示，若台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌都不選黨主席，他不排除競選。趙更進一步透露，日前他和“立法院長”韓國瑜、郝龍斌、國民黨籍“立委”賴士葆參敘，會中韓力勸他出來選，他說，韓國瑜非常關心主席選舉，勸他出來，還急著要幫忙確認他有無中評委資格。



朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書予前中廣董事長、國民黨戰鬥藍發起人趙少康和台大前校長管中閔，被認為是對兩人參選主席資格開綠燈。趙少康今天召開記者會說明原委。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席名單，有黨籍“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，總共9人。



趙少康在記者會上表示，四年前大家都知道他有動念想參選黨主席，當時的主席江啟臣人很好，說要聘他當中評委，也發了新聞，但因為競選主席資格，必須有回鍋黨籍一年的限制，江更為此在中常會前打電話，詢問他要不要更改規定，“當時我說不要，我不喜歡更改規定、因人設事，所以我謝謝他，因為沒一年資格，所以我也就沒參選主席。”

