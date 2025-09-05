郝龍斌若任藍主席不利藍白合？趙少康幫喊冤

針對國民黨主席選舉，趙少康召開記者會說明。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉局勢混沌，傳出各方人馬正力勸前台北市長郝龍斌角逐，但有藍營人士憂郝如當選，他和民眾黨前主席柯文哲過往的恩怨，未來恐不利藍白合。對此，前中廣董事長、國民黨戰鬥藍發起人趙少康今天幫忙喊冤，他說，這事怎麼能怪郝龍斌，柯文哲當時一上任台北市長，就指有“五大弊案”明顯衝著郝等等狀況，這些事不是郝引起的，現在把責任推到郝身上，有點冤枉。



趙少康說，郝龍斌昨天也發聲明聲援目前仍被關押的柯文哲，有心要化解這樣的恩怨。他強調，黨主席選舉只要郝龍斌出來選，他就支持。



國民黨主席朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書給趙少康和台大前校長管中閔，被認為是對兩人參選主席資格開綠燈。趙少康今天召開記者會說明原委。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席名單，有黨籍“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，總共9人。郝龍斌為外界猜測有意角逐，但尚未宣布的潛在人選。



對於郝龍斌如果當選黨主席，不利藍白合的質疑，趙少康今天被問到此事時先長嘆了口氣，他說，“柯文哲這事不能怪郝龍斌，怎麼能怪郝龍斌呢？” 不要忘了，柯文哲一上任就說有五大弊案，指的不就是郝龍斌跟前面的市政府嗎？



趙少康說，後來還有一個“台智光案”，柯文哲又說是郝龍斌時期，當時郝跟他在加拿大看極光，台灣突然來個消息說柯文哲指台智光有問題都是郝龍斌，郝當下又不能馬上回應，後來郝回台灣後，很多媒體想請他出來講，但郝都拒絕。他認為，郝龍斌在這事情上有點倒楣，後來也很努力在化解，昨天也寫了聲明認為柯不應再被羈押。

