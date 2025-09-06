辛炳隆：美232若太狠　紅色供應鏈或再起

台灣大學“國家發展研究”所兼任副教授辛炳隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）針對美國對半導體啟動232條款調查，台灣大學“國家發展研究所”兼任副教授辛炳隆接受中評社訪問時稱，美國目前沒有足夠的能量，將台灣的半導體產業整個連根拔起移去美國，美國要的頂多是先進製程，232條款應不至於對台灣半導體產業造成非常巨大的衝擊，否則若台灣半導體產業對美出口的市場經營不下去，搞不好紅色供應鏈會再起，或是其他國家的產業供應鏈興起。



辛炳隆，美國康乃爾大學勞動經濟學博士，曾任中華經濟研究院經濟政策顧問、“勞動部”基本工資審議委員會委員、勞工退休基金監理會委員、就業安定基金管理委員會委員等，現為台大“國發所”兼任副教授、勞動與發展協會理事長。



辛炳隆接受中評社訪問表示，台灣的整體經濟成長率目前還不錯，主要是因為高科技產業還一枝獨秀，“主計總處”在8月15日預估今年經濟成長率4.5%，比5月預測的還上修1.35%，但高科技產業還得看美國對半導體的232條款調查結果如何、政府又怎麼談判?若結果是台灣半導體不受影響，而是其他國家有影響，台灣經濟成長率會再更加的成長。



辛炳隆說，這是現在最大的不確定因素，因為台灣現在的經濟榮景，都是靠半導體產業撐著，若最後針對台灣半導體業的232條款調查結果不盡理想，那對台灣的經濟影響就會非常大。



至於對高科技人才流動的影響，辛炳隆指出，無論232條款談的怎麼樣，都不是影響高科技人才流動的關鍵，如雖然關稅較低，但是不是台灣為了避免被課高額關稅，而承諾美國會有更多的半導體產業赴美？因此高科技人才的流動，關鍵是台灣的半導體產業會不會所有的產能都必須外移美國，台積電已經確定要赴美投資1650億美元了，也已帶走一些台幹，未來若更多半導體產業得赴美，才會影響台灣高科技人才的去留。



不過，辛炳隆認為，台灣的半導體產業是很龐雜的聚落，要把整個產業群聚移過去美國是很困難的，至少短期內不太可能。美國雖然要求汽車、鋼鐵等傳統產業要回流，但不見得吃得下，再加上美國工會也在批評台積電亞利桑那廠的台灣勞工有50%比例過高，因此短期間內台灣的半導體產業不會整個被連根拔起。



辛炳隆指出，即便台積電赴美投資，也不會把台灣的產能完全放棄，他曾聽過半導體業業者說，未來台美的半導體產能大概是1比9，美國1、台灣9，因此美國要的是像2奈米等尖端製程，而不是成熟製程，台灣的高科技人才確實會有部分過去美國，但不會是整個群體都過去美國。



辛炳隆表示，美國真對半導體的232條款調查應該不至於會把台灣趕盡殺絕，或是產生沒辦法承受的非常巨大的衝擊，若台灣的半導體產業對美出口的市場經營不下去，廠商是必要求生存，為什麼要跟著美國走？搞不好會出現另一個市場，包括紅色供應鏈再起，或是其他國家的產業供應鏈興起。