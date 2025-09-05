柯妻陳佩琪現身銀行　急籌錢繳交保金7千萬

柯妻陳佩琪現身捷運中正紀念堂站附近的第一銀行籌錢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年。台北地方法院今日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保。柯文哲妻子陳佩琪5日下午2點現身捷運中正紀念堂站附近的第一銀行籌措交保金，陳佩琪在2點40分左右離開第一銀行後，隨即前往第二家銀行籌錢。



陳佩琪在民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡的陪同下，下午2點現身捷運中正紀念堂附近的第一銀行，經過約40分鐘處理完匯款相關事宜後，面對媒體喊話詢問，會不會擔心交保金太高？會不會擔心檢方抗告？陳則沒有做任何回應。



回顧這起台灣社會矚目案件，柯文哲涉京華城案遭檢方聲押，2024年9月2日，台北地院認為柯“涉嫌不重大”，裁定無保請回，檢方抗告成功後，北院改裁定羈押禁見。台北地檢署2024年12月26日偵結依貪污等罪起訴柯文哲等人後，北院裁定柯文哲3000萬元交保，但檢方抗告後，北院重新裁定，柯文哲7000萬元交保，並以電子腳鐐科技監控，限制住居、出境及出海，並不得接觸同案被告、證人，但遭撤銷後，改裁定柯文哲羈押。



北院9月5日裁定台灣民眾黨前主席柯文哲以新台幣7000萬元交保，科技監控，均限制住居、限制出境出海，不得接觸被告、證人。對此，台北地檢署表示，將在收到裁定書後研議是否提起抗告。

