台中製造業盼獲關愛　卓榮泰：已編預算協助

“行政院長”卓榮泰參訪巨大機械工業營運總部，並與自行車業者座談。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月5日電（記者 方敬為）美國對台課徵20%疊加關稅，產業衝擊甚劇，據“勞動部”統計，全台實施無薪假人數近5千人，集中製造業。“行政院長”卓榮泰今天下午赴台中與自行車產業座談，巨大（Giant）機械工業董事長劉湧昌說，這兩年產業面臨的挑戰前所未見，籲製造業也期盼政府關愛的眼神。卓榮泰承諾，不會只關心科技業，特別預算預計下周編列，會扶助中小微型企業。



“勞動部”1日公布最新數據，台灣受景氣影響而實施減班休息（無薪假）的人數已創下今年新高，全台共有245家事業單位實施無薪假，總人數4863人，較上期增加54家事業、929人，其中，受美國關稅政策影響的人數高達3055人，顯見美國關稅對台灣產業的衝擊相當劇烈。



卓榮泰5日率“勞動部長”洪申翰、“經濟部常務次長”賴建信、“行政院”發言人李慧芝等人赴台中巨大（Giant）機械工業營運總部與自行車產業鏈業者座談，巨大集團董事長劉湧昌接待。



劉湧昌致詞表示，自行車製造業這2年遇到前所未有的挑戰，從疫情供應鏈的重組到美國對等關稅政策，變數非常多，而“兵來將擋，水來土掩”，台灣的自行車產業鏈還是挺了過來，蠻有韌性的。當然關稅的問題還在持續克服因應當中，業界要利用此危機時刻積極產業創新、轉型，不能乾坐在房間裡面等待黎明。除了業者的努力外，也期待政府關愛的眼神，希望官方能帶給產業界一些好消息。



卓榮泰強調，台美關稅談判仍持續進行，現在的疊加關稅只是暫時性，我們會努力向美國爭取更合理的對等關稅稅率，並且不要有疊加關稅，據他掌握，現在談判已漸漸進入到尾聲，我們期待在最快的時間內，能夠有一個成果向各界報告。



卓榮泰表示，政府明白關稅及匯率問題衝擊產業界，政府不會只關心科技業、半導體，對於台灣的中小微型企業，我們都希望能夠再轉型升級，以及在受關稅衝擊的狀況之下，政府能夠多施一點的力量。



卓榮泰宣布，政府所提出的強化產業韌性特別條例，5日“總統府”已正式公布，下周就會生效，並將在下周四“行政院會”提出特別預算編列共新台幣5700億元，當中屬於產業支持的有930億元。政府會努力把特別預算盡速在9月19日開議的“立法院”當中審議通過，盡快扶植各產業。



在匯率方面，卓榮泰說，過去幾個月受到新台幣匯率起起伏伏，他明白業者忐忑不安。不過最近幾天觀察，台幣的匯率大概都維持在1美元兌30元新台幣左右，希望匯率能夠長時間穩定，當然台灣不能做匯率干涉，但是期待在後續關稅談判有進展，加上匯率不再波動的情況下，讓產業界與市場信心回升。