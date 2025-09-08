中評關注：月內四度產業座談顯示台官方緊張

“行政院長”卓榮泰參訪自行車產業，並與相關業者座談。（中評社 資料照） 中評社台中9月8日電（記者 方敬為）因應美國對等關稅政策衝擊，民進黨政府官員在30天內四度到中南部與產業界座談，關心業者現況，雖然名義上是為了“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”蒐集業者意見，但從官方頻繁下鄉的舉措來看，也間接顯示其緊張程度，因為台灣產業正面臨結構性危機。



受到美國課徵20%疊加關稅，以及台幣匯率波動影響，台灣產業衝擊甚劇，根據“勞動部”公布最新數據，台灣受景氣影響而實施減班休息（無薪假）的人數已創下今年新高，全台共有245家事業單位實施無薪假，總人數4863人，較上期增加54家事業、929人，其中，受美國關稅政策影響的人數高達3055人，顯見美國關稅對台灣產業的衝擊相當劇烈。



受衝擊最嚴重的集中在製造業、機械業，中南部成重災區，台中市的機械業已有61家企業減班休息，1282名勞工受影響，撐不下去的微型企業直接吹熄燈號歇業的大有人在。



今年8月7日起，輸美20%疊加關稅正式實施，“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”龔明鑫在30天內四度到中南部關心產業狀況。卓榮泰分別在8月14日到台中關心機械業、9月5日關心自行車產業；龔明鑫則在9月2日到台中、彰化與機械業、水五金業者座談、9月3日再到台南、高雄關心塑膠、扣件業者。



民進黨政府官員頻繁下鄉與產業座談，雖然名義上是為了“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”即將上路，蒐集業者意見，卻也間接反映出台灣的經濟狀態面臨不穩定因素，使官方緊張。



台灣的經濟成展目前是以科技業、半導體為主要驅動力，台積電因為赴美投資，而受到美國個別關稅豁免優惠，股價攀升，帶動整個台股行情，台灣的經濟成長率也因此從數字上來看，沒有問題，但關鍵在於，傳統中小微型企業的表現遠不及科技業，卻在帳面上無法顯現出來，成為一大隱憂。



根據“經濟部”統計，台灣中小企業家數已突破167.4萬家，並創造逾916萬7千人的就業，當這些中小企業因為關稅及匯率衝擊而無以為繼，緊接而來的可能就是就業市場危機。此外，當產業鏈某些環節的業者歇業，也會連帶導致斷鏈問題發生，恐怕出現結構性危機，這些都會產生負面的經濟及社會問題。



從龔明鑫與卓榮泰的發言中可見端倪。龔明鑫在提到基本工資調整的議題時，指出“當前產業結構兩極化，高科技表現強勁，傳產及中小微企業卻承受明顯衝擊，因此計算公式在今年不是那麼適當。”卓榮泰也向製造業強調，“政府不會只關心科技業、半導體，對於台灣的中小微型企業，我們都希望能夠在轉型升級，以及在受關稅衝擊的狀況之下，政府能夠多施一點的力量。”顯然已感受到相當程度風險。