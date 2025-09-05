嘉縣豪雨死逾萬頭豬　中元祭超度動物亡靈

嘉義縣長翁章梁（前左四）、台糖董事長吳明昌（前左三）5日中元祭拜獸魂祈安。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義9月5日電／丹娜絲颱風加上728旺盛西南氣流連日豪大雨，嘉義縣畜牧業災損嚴重，豬隻死亡逾1.2萬頭。明天是中元節，嘉義縣家畜疾病防治所5日進行“獸魂碑”祭拜典禮。民進黨籍嘉義縣長翁章梁、台糖董事長吳明昌到場祭祀，超度動物亡靈。



嘉義縣政府指出，此次風災及雨災台糖養豬場約1萬多頭豬滅頂，朴子、義竹等地區暴斃2712頭豬及33萬497隻家禽，總計有逾1.2萬頭豬死亡，雞豬損失嚴重。



縣府在中庭舉行中元普度祭拜，縣長翁章梁率縣府員工拈香祈福。嘉義縣家畜疾病防治所與畜牧產業代表也同步在“獸魂碑”前擺供桌，共同祭祀獸魂，祈求平安。



獸魂碑於1962年設立，家畜所依循傳統每年中元舉行祭祀，準備飼料、寵物玩具、罐頭等動物專屬的供品。每月農曆初2、16日定期祭祀，祭拜後供品捐贈給慈善團體。



翁章梁說，農曆7月慈悲月，家家戶戶都會祭拜，家畜所也針對家畜進行祭祀。餐桌上的肉品背後都有動物的犧牲，因此每年中元普度都會到獸魂碑前致敬，感謝動物提供人類所需營養。今年準備豐盛供品，不僅感恩動物生靈，也為養殖業者祈求順利平安，期盼所有動物都能健康成長。



家畜所長林珮如提到，中元普渡是慎終追遠的儀式，也蘊含尊重萬物生命的寓意。透過祭拜“獸魂碑”，盼動物生靈得以安息，也祈求畜牧產業及防疫工作順遂平安。此次台糖董事長吳明昌也特地來獸魂碑祭拜祈福。

