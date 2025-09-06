顏耀星：白營不會有兩個太陽　柯黃相輔相成

民眾黨台南市黨部主委顏耀星。（中評社 資料照） 中評社台南9月6日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲被關押一年後終於可獲交保。民眾黨台南市黨部主委顏耀星向中評社表示，柯文哲交保出來對黨內士氣大為激勵，會有正向發展，絕不會有兩個太陽問題，藍白合作大方向不會受部分政治恩怨影響，柯也不會去動兩年條款。唯一要變的，他呼籲民進黨政府要多為人民謀福利，別再搞鬥爭。



顏耀星，1958年生，台南人，日本和歌山大學經營學碩士。曾任第2至3屆“國民大會代表”、台南縣政府工商發展投資策進會總幹事。出身台南新營地區的政治家族，胞兄顏繼斌曾任台南縣新營市市長。目前擔任民眾黨台南市黨部主委。



民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，已被羈押禁見1年，台北地方法院5日裁定柯文哲新台幣7千萬元交保。柯文哲律師團發聲明指出，柯文哲律見後表示“再行深思”，因此5日不會辦理交保，待下週一再說。



外界關注若柯文哲交保後民眾黨是否會出現“兩個太陽”？顏耀星表示，現任主席黃國昌是大家推選出來的，柯文哲永遠是大家的精神領袖，也會一直關心民眾黨未來的發展，這段期間釋放柯文哲也是共識，他認為絕對不會有兩個太陽的問題。



顏耀星認為，黃國昌是目前主席，當然私底下的運作，也都會聽一下柯文哲的意見。不過，柯文哲雖然可以交保出來，但可能也不適合發表一些言論。所以未來柯文哲與黃國昌是相輔相成，這是他個人看法。



民眾黨8月全代會確定維持“兩年條款”，意謂現任民眾黨8席不分區“立委”，將在明年2月全部換血。柯文哲若交保後兩年條款會再討論嗎？



顏耀星表示，不會再討論了，因為已經定案了，理由很簡單，這是民眾黨對社會大眾的承諾，怎麼可能輕易為了幾個人而改變決定。雖然是柯文哲之前訂的規矩，再怎樣，也不會做改變，且全代會也都已做出決定。

