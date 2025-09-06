李大中：上合峰會加大閱兵　中對美秀朋友圈

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月6日電（記者 張嘉文）針對中國大陸近來召開上合峰會(上海合作組織峰會)，後續緊接著93大閱兵，淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中向中評社表示，這兩個活動連在一起很近，顯然就是中國大陸的外交主場，對美國當然有一些象徵意義的姿態展現，也就是“我有我的朋友圈”，從一帶一路國家，加上中亞與東南亞，如今進一步延伸到南亞，再加上中國大陸在中東動蕩局面有愈來愈吃重的角色。



李大中說，至於這些國家，尤其是俄羅斯、朝鮮和印度是不是就此和中國組成一個堅強凝聚的反美同盟，他目前是打個問號，因為這些個別國家和美國的關係，都還有一些不確定性存在。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy， Tufts University）國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全等，現為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長。



中國國家主席習近平在天津主持為期兩天的上海合作組織峰會後，9月3日回到北京出席抗日戰爭勝利80周年閱兵式，根據名單，共有26國首腦與會觀禮，場面相當盛大。閱兵式除了展現各軍種壯闊陣容，也有不少先進軍備亮相。



李大中對此接受中評社訪問時表示，上合組織自最早的“上合五國”發展至今，已有10個正式會員國、14個對話夥伴及若干觀察員，北京一直將其視為外交戰略的重要平台。這次在天津舉行的峰會，共吸引22國領導人與會，其中最受矚目的仍是俄羅斯總統普京，其次是印度總理莫迪。



中俄關係本來就相當緊密，尤其在俄烏戰爭爆發後更趨牢固，李大中說，雖然俄羅斯與朝鮮近年互動頻繁，包括金正恩訪俄與普京訪朝，但北京與平壤之間仍有歷史淵源，關係並不因俄朝互動而被邊緣化。



李大中認為，真正值得觀察的是印度的動態，他分析，中、俄、印三角關係複雜，俄中之間是明確的戰略協作夥伴，但印中自2017年邊界爭端以來關係急速下滑，2020年加勒萬河谷衝突更使雙邊矛盾加劇。另一方面，印度與俄羅斯自冷戰時期即保持高度緊密，包括軍售與安全合作。



李大中說，而美國則在特朗普第一任時期提出“印太戰略”，將印度納入美、日、印、澳四方安全合作，拜登上台後更積極拉攏印度，目的在於牽制中國，美國將亞太區域擴展為“印太”概念，潛台詞就是在地緣戰略上降低中國的主導地位。



然而，印度並未完全倒向美國，李大中說，在俄烏戰爭問題上，印度多次在聯合國大會對譴責或制裁俄羅斯的議案投下棄權票，這已是明確立場的展現；同時印度大量購買俄羅斯廉價石油，也使美國對其採取相對克制的外交態度。



他認為，美印關係近來因為關稅議題出現裂縫，特朗普要求印度進一步開放市場，尤其允許美國基因改造農產品進入，但莫迪始終拒絕退讓。此外，特朗普在處理印巴衝突時，多次公開宣稱有調停功勞，甚至暗示應提名他角逐諾貝爾和平獎，卻遭印度方面冷拒，成為雙邊摩擦的導火線。

