中評鏡頭：台南鄭成功祖廟　有日式淨手亭

台南鄭成功祖廟是鄭氏來台後首座家廟，承載開台歷史意義，是遊客前往的古蹟景點。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月6日電（記者 蔣繼平）台南鄭成功祖廟是鄭氏來台後首座家廟，承載開台歷史意義，並成為古蹟景點吸引遊客前往。值得注意的是，除了傳統元素，近年來日本元素也更濃烈，從門口走到正殿，母子雕像、淨手亭、兒誕石就放在醒目位置，去彰顯鄭成功是中日混血，受到遊客討論。



鄭成功祖廟位於台南市中西區忠義路二段，為鄭經建立祭祀鄭成功的廟宇，也是鄭氏開台的第一座家廟。每年固定舉辦春秋二祭，春祭每年農曆四月，紀念鄭成功攻台之役，秋祭則是每年農曆7月14日，這一天是鄭成功聖誕，也就是生日。



鄭成功祖廟建於1663年（明朝永曆17年），之後成為“鄭姓家廟”、“鄭氏宗祠”，於2002年改名為“鄭成功祖廟”。該廟1985年被公告為古蹟，經多年整修，目前為三開三進的格局，入口前殿，經前庭後為正殿，以及後方的後殿祖廳。



鄭成功祖廟正殿奉祀鄭成功神像，與歷代鄭氏祖先、聖賢等神位，並懸有清乾隆三十六年（1771年）的“三圭世錫”匾額，為鄭成功第四代孫鄭汝成至台灣祭拜祖先所立，以及“開台第一”匾額。正殿也陳列許多相關文物及文創品。



較為特別的是，近年也出現若干日本元素，譬如，大門口有一尊“鄭成功母子雕像”，強調母子關係。前庭右側有一座“淨手亭”，彷日本神社入口的洗手亭。正殿門前擺放“兒誕石”，讓民眾可以摸財運、摸健康、摸平安。



會有這些元素加入，是因為鄭成功母親田川氏是日本人，再加上傳說鄭成功的母親田川氏當年懷孕在在日本平戶市川內町的千里之浜採貝殼，忽然腹部陣痛，而在海邊的大石旁生下鄭成功，此大石在日本平戶當地稱為“兒誕石”有關。