應曉薇3千萬交保　90度鞠躬不發一語

左起台北市議員應曉薇律師吳佳蓉、應曉薇、其男性友人王尊侃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年，台北地方法院5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保。柯文哲聲明8日上午再決定交保與否。同案被告中國國民黨籍台北市議員應曉薇5日晚間7點從台北地方法院交保出來，僅對媒體90度鞠躬，不發一語搭車返家。



北院5日裁定柯文哲、應曉薇各別以新台幣7千萬、3千萬交保，但左腳都要戴電子腳鐶、個案手機予以定位監控，並限制住居、出境出海。柯文哲5日下午在新北市土城區的台北看守所經與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘律見後，發聲明指出8日上午再決定，意即將在北所禁見房多待3晚。



應曉薇的委任辯護律師吳佳蓉、曹智涵傍晚5點在北院聲請釋票，並再陪同應曉薇親友從台銀取得3千萬交保金，回到北院繳付。應曉薇也從土城的台北女子看守所搭囚車經囚車道抵達北院候審室，等待交保。



台北市第五選區（中正、萬華）議員應曉薇亦被關押滿周年。直到晚間7點10分，應曉薇在吳佳蓉、男性友人王尊侃的陪同下，從北院2樓走到1樓，應曉薇雙手合十，體態十分消瘦、疲倦，未戴口罩，且步履蹣跚，穿著白色上衣、深藍色運動褲，一度差點踉蹌，吳佳蓉、王尊侃趕緊攙扶。



媒體不停提問“交保心情如何？”、“身正不怕影子斜嗎？”記者則問“會擔心台北地檢署再提抗告成功嗎？”應曉薇緩慢走路，全程不發一語，但到門口90度對媒體鞠躬，旋即搭上黑色大型廂型車離開返家。



台北地檢署認為，應曉薇濫用議員權力，介入行政權核心，且基於收賄犯意，犯貪污收賄罪與洗錢罪嫌，2罪合計求處有期徒刑16年6月。罰金共5000萬元。檢方查出，應曉薇涉嫌違背職務收受威京集團主席沈慶京賄賂共5250萬元，針對犯罪所得，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。檢方偵查中，聲請扣押應曉薇財產，經法院裁准，以保全追徵犯罪所得。



檢方指出，對應曉薇違背職務之行為收受賄賂罪嫌，求處有期徒刑13年，併科罰金3000萬元，褫奪公權10年；其所犯洗錢罪嫌，求量處有期徒刑3年6月，併科罰金2000萬元。



目前京華城案遭押被告，僅剩柯文哲尚未出看守所。部分的柯文哲支持者今天都有在北院外聲援柯文哲，部分民眾黨公職一度有到北院，但在得知柯文哲要8日才做決定都離開。不過仍有些許柯文哲支持者也對著應曉薇喊“曉薇加油！”



北院裁定，柯文哲以自己名義提出新台幣7千萬元保證金後，應曉薇以自己名義提出新台幣3千萬元保證金後，均准予停止羈押，並均限制住居於居所地，並均自停止羈押之日起限制出境、出海8月，及均應遵守下列事項：不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。接受如本裁所示之科技設備監控，配戴監控設備之身體部位或裝置監控設備之處所或物品​身體部位：受監控人之左腳；物品：電子腳鐶、個案手機。合議庭成員：審判長江俊彥、陪席法官楊世賢、受命法官許芳瑜。本案得抗告。

