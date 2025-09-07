中評鏡頭：北京天壇6百年底蘊　遊客如織

北京天壇每到假日遊客如織。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月7日電（記者 盧誠輝）北京天壇至今已有605年歷史，原本是明清兩朝皇帝祭天、祈穀和祈雨的場所。如今，天壇已成為遊客到北京的必遊景點之一，每到假日遊客如織，不論是天壇內的祈年殿、皇穹宇或圜丘都擠滿許多遊客到此合影留念。



天壇位於北京市東城區，建於明成祖永樂十八年（1420年），原名“天地壇”，明嘉靖九年（公元1530年）在北京北郊另建祭祀地神的地壇，才改名為“天壇”。天壇占地約273萬平方米，是北京故宮面積的4倍大，也是現存中國古代規模最大、倫理等級最高的祭祀建築群。



天壇內最重要的3座主體建築分別為祈年殿、皇穹宇和圜丘，其中又以祈年殿最為有名也是天壇內最早的建築物。祈年殿是一座直徑32.72米的圓形建築，總高38米，在清光緒十五年（1889年）曾毀於雷火，次年1890年開始重建，1896年完工。



皇穹宇為祭天時使用的祭祀神牌存放處，建於嘉靖九年（1530年），大殿直徑15.6米，高19.02米。圜丘則是皇帝舉行祭天大禮的地方，同樣建於1530年，壇平面呈圓形，共分三層，頂層中心的圓形石板稱為“太陽石”或“天心石”，站在其上呼喊或敲擊，聲波會被近旁的欄板反射，形成顯著的回音。



北京天壇布局嚴謹，建築結構獨特，裝飾瑰麗，巧妙地運用力學、聲學和幾何學等原理，在歷史、科學和文化上均有重要意義。1961年，北京天壇被列為第一批中國重點文物保護單位之一，1998年更被列為世界文化遺產。

