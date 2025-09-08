藍主席等無強棒？賴祥蔚：大家都盯著盧秀燕

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨主席選舉，被視為強棒的六都市長都缺席，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，藍營內有實力的人選或許是怕“打壞了2028這盤局”，因馬英九過去曾表態200次不選台北市長，最後還是選了，恐怕黨內有實力的人選會觀望到登記前最後一刻，待確定盧真的不選，才會登記。



若盧秀燕真的不選黨主席，考量為何？賴祥蔚說，盧不是一個太權謀的人，若當國民黨主席，很多政治攻防可能就會轉移盧在台中市政發展的焦點，再加上台灣的政治中心還是在台北，盧秀燕要台北、台中兩頭兼顧，也滿辛苦的。對盧秀燕來說，既然擔任台中市長成績漂亮，寧可先把台中市長當完，避免掉民進黨的政治攻防，卸任後佈局大選也還有2年時間，屆時要不要接黨務，也可再考量。



中國國民黨主席改選，延後登記作業時間到9月15日至19日，並將於10月18日進行改選、11月1日舉辦全代會交接。目前黨主席朱立倫已多次表達將交棒，台中市長盧秀燕則表態不參選，外傳前台北市長郝龍斌有意參選，前中廣董事長趙少康揚言“朱、盧、郝都不選，我可以考慮”，表態參選者則有藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文等人。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



賴祥蔚接受中評社訪問表示，國民黨在大罷免後的氣勢有明顯上升，從國民黨4日晚上舉辦抗戰勝利80週年酒會，現場的旗幟就可以看得出來，整體氣勢是起來的，甚至日本台灣交流協會代表片山和之也出席，可想而知，抗戰是打日本，具有一定的敏感性，而日本代表出席的意義，或許是認為國民黨2028重返執政是有機會的，因此才高度重視國民黨舉辦的活動。

