中評鏡頭：清代明新書院　藏身南投小學校園

南投縣明新書院外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月8日電（記者 方敬為）南投縣集集鎮“明新書院”為南投清代遺留的“四大書院”之一，該書院相對特殊，位在小學校園內，書院廣場正對著永昌國小的操場，成為學校的另類設施，校方也加以利用，與書院管理委員會合作，運用書院空間教學書法等社團課程，學生在古典建築內寫書法，別具特色。



明新書院被登錄為三級古蹟，建於清光緒年間1885年，位於南投集集永昌國小校園內。書院建物採古典宮殿式設計，坐東朝西，為三開間、單進二護龍的建築。三開間的正殿，地坪升高5階，使殿宇特別明顯。書院在講堂與齋舍間，講堂呈長方形，縱深12.8米，分正殿、拜廊、過水、兩側廂房，廂房又合繞圍成一小天井，廟埕的一角還設有一座惜字亭，古色古香。



書院的樑柱上有豐富的字畫與彩繪，正殿上方懸掛“掌握文衡”、“立我蒸民”、“奎壁聯輝”等古匾。其中“掌握文衡”是由光緒皇帝頒賜。該書院迄今仍延續教育功能，歷經日據、台灣光復並挺過921震災，雖然正殿現在已成為文昌廟，但書院廂房仍然作為小學生社團活動的空間，不只讓學生練習書法，還有圖書空間開放學生自修。



書院除了主祀文昌帝君，還配祀有魁斗星君、制字聖人、紫陽夫子、至聖先師孔夫子神位，其旁過水間供奉地藏王菩薩及開廟恩主等神位。各地要參加考試的學子都會來這裡祈求文昌帝君保佑，並於考試順利錄取後回來答謝。結合教育與宗教信仰功能。