中評關注：柯文哲交保　綠營能裂解藍白合？

柯文哲逾一年前主動隨檢廉同去調查，隨後便被羈押禁見。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，羈押逾1年後，5日獲裁定准以新台幣7千萬元交保，但柯卻以“再行深思”暫時拒絕出來，最快得等8日律師會見後才會有進展，而現在無論柯文哲出不出台北看守所，都攪動著藍綠白政壇，特別是對綠營而言更是一枚燙手山芋。



台北地方法院5日裁定柯文哲以7千萬元交保時，台灣政壇瞬間被攪動一池春水，民眾黨、柯妻陳佩琪賣力籌錢，就為了讓柯文哲能出來，原因不外乎是擔心柯的健康、親人期待與柯團聚，特別是這一年來承受外界壓力，患重度憂鬱症的陳佩琪，及未來能有充裕空間準備12月4日開始的辯論庭，否則持續羈押禁見，柯與律師團討論攻防都會受極大限制。



不過，當外界期盼柯文哲點頭答應交保時，柯卻選擇繼續蹲在台北看守所，跌破大家眼鏡。由於大罷免才剛結束，此時柯文哲遭裁定可以交保，綠營立刻遭輿論質疑“政治介入司法”，選輸了才想到要放人，而柯選擇當苦行僧繼續待在看守所，更讓整個週末的輿論壓力都在綠營身上，讓賴清德6日趕忙對外表達“行政干預司法的時代已經過去”。



更甚者，以陰謀論來看賴清德為何要放了柯文哲？主因有二，一、大罷免失利後，賴清德並未向台灣社會道歉，再加上府院黨人事僅小風吹，“行政院長”卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘均未負起政治責任，綠營難說服民眾“有在檢討”，釋放柯才能轉移焦點。二、“藍白合”才是賴清德最大的壓力，柯文哲出來後，才有機會煽動裂解藍白合。



綠營想藉著釋放柯文哲來轉移大罷免失利的焦點非常明顯，一是帶風向民眾黨兩個太陽問題，也就是柯文哲與現任民眾黨主席黃國昌的磨合問題。二是柯文哲可以交保的消息一出，立刻就有綠營側翼網紅、網軍攻擊黃國昌不見人影。“立法院”新會期16日才開議，不分陣營“立委”都趁開議前到海外散心，或辦員工旅遊，這本無可厚非，而北院裁定柯文哲交保一事本就難以預測日期，在交保消息出來後，側翼網軍立刻帶風向爆料黃不在台灣。



至於釋放柯文哲以煽動裂解藍白合，則與中國國民黨主席選舉有關，如前台北市長郝龍斌與柯過去有不少嫌隙，郝若擔任國民黨主席，恐怕藍白合將是未定之數。諸如此類言論與風向，都想轉移民進黨大罷免失利後政治責任，及賴清德與柯建銘關係的焦點。



柯文哲走出看守所被釋放，對綠營來說短期的好處是，柯勢必將成社會各界焦點，但這如同雙面刃，以柯的大砲性格，可預期將會加大火力批評賴清德、民進黨，點燃司法不公的火苗，屆時台灣政壇勢必將十分精彩。眼下，無論柯文哲8日選擇是否接受具保停押，都將成為綠營手中的一顆燙手山芋。