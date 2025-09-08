中評關注：柯文哲交保是藍白合推手或變數？

前民眾黨主席柯文哲8日是否會同意交保，牽動接下來的台灣政局發展。（中評社資料照） 中評社台北9月8日電（記者 張嘉文）民眾黨前主席柯文哲因京華城等案遭羈押禁見一年，5日合議庭裁定以7千萬元交保，但柯透過律師表示仍需深思，將於8日律見後再決定是否交保。柯文哲是否會同意具保停押還未知，但綜觀目前政局，他交保後對接下來藍白合作會形成強大助力、推手？還是會反向變成綠營希望的藍白合阻力？外界關注走向，而最終關鍵似乎就取決於柯文哲對綠復仇的決心有多強。



從這一年的民眾黨支持度變化來看，柯文哲雖然深陷案情，但總體來說，白營的基本盤並未因此鬆動，柯的支持者仍高度凝聚，甚至在此期間，白營民調還有回升跡象，都顯示出柯依舊具備不容忽視的號召力，這種遭政治迫害的效應，很可能在後續選戰中轉化為動員能量。



回顧過去一年，藍白合作很大程度上就是建立在“如何將柯文哲救出”這個共同目標上。白營在新主席黃國昌領導下，為了對抗綠營壓力，需要藍營在“立法院”的支援，才得以形成制衡力量。而從大罷免過程也可看出，藍營在面對綠營攻勢時，獲得白營支持者的挹注，才能塑造出壓倒性的局面，徹底逆轉綠營原先的罷免藍委盤算。



而這樣的合作累積，使藍白之間的互賴關係更加深厚。這就讓柯文哲的交保，更添加許多正反的政治效應可供討論。



柯文哲這股能量，對藍白合究竟是強大助力還是掣肘，存在兩種可能。一是，若柯文哲認定終結綠營必須由自己主導，在藍白合作談判中堅持主導權，就可能重演2024大選藍白互不相讓的分裂局面，讓綠營坐收漁翁之利。而這點正是目前外界討論，綠營此時希望讓柯文哲交保的陰謀論之一。



第二則是，若柯文哲將復仇心態化為推動藍白合的動力，願意以整合為優先，則其影響力將使藍白合更具實質效應。尤其在藍白合計支持度大於綠營的情況下，一旦成功整合，對民進黨將形成極大威脅，甚至可說賴清德的連任之路恐怕岌岌可危。



只是柯文哲案牽涉甚廣，目前政界大多預估他如果接受交保後，短時間不會明顯涉及政治議題，但此案距離三審定讞的時間還很長，勢必影響2026縣市長和地方選舉以及2028大選。也就是說，柯文哲效應將持續，不僅牽動藍白合作動態，更讓綠營面臨非常大的不確定性壓力，至於如何演變，關鍵就在柯文哲對民進黨的仇恨值有多強。