中評鏡頭：北京雍和宮18米彌勒佛震撼人心

北京雍和宮萬福閣內有一尊高18米的彌勒佛站像。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月8日電（記者 盧誠輝）北京雍和宮至今已有331年歷史，是北京最大的藏傳佛教寺院，平時香火鼎盛。其中，在雍和宮萬福閣內有一尊高18米、寬8米的彌勒佛站像，更是震撼人心。18米高的彌勒佛站像身體主體部分是用整根白檀木雕成（整木高26米，地下埋入8米，地面上高18米），為七世達賴在康熙年間進貢。



雍和宮位於北京市東城區，占地6.6萬平方米、南北長400米，共有五進院落。雍和宮最早建於明代，原為太監官房，直到清康熙年間的1694年，康熙皇帝在舊址上為皇四子雍親王胤禛（即雍正皇帝）建立了府邸。雍正皇帝即位後，將其前半部改為黃教上院，後半作為行宮，後行宮遇火被焚。1725年，上院改為行宮，正式更名為雍和宮。1744年，雍和宮改為藏傳佛教寺院至今。



走進雍和宮的第一個院落是昭泰門，為單檐歇山頂建築，原為雍王府正門，昭太門內則為雍和門，主祀彌勒佛。第二個院落是雍和宮，原為雍王府銀安殿，為七間五進重檐歇山頂建築，殿內主祀縱三世佛。第三個院落是永佑殿，原為雍王府內門，殿內主祀無量壽佛（即阿彌陀佛）。



第四個院落是法輪殿，原為雍王府寢殿，殿內正中蓮花台上為藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的銅像，背後為木雕五百羅漢山，高近5米、長3.5米、厚30厘米，由紫檀木雕鏤而成。第五個院落是萬福閣，原為雍王府後罩樓，樓高三層，七間五進，重檐歇山頂，18米高的彌勒佛站像就位於此殿內。



雍和宮在1957年入選第一批北京市文物保護單位，1961年成為第一批中國重點文物保護單位，1983年被定為其中一個漢族地區中國重點寺院。

