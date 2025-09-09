中評鏡頭：高雄壽天宮媽祖全台唯一螺絲打造

高雄岡山壽天宮展示著螺絲鏤空設計的媽祖與千里眼和順風耳。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月9日電（記者 蔣繼平）高雄岡山壽天宮是當地信仰中心，因為當地以螺絲產業為主，廟內還展示著全台唯一的螺絲鏤空設計的媽祖及護法千里眼和順風耳，同時也有兩座華麗的黃金天照大小神轎，由於這裡在日據時期曾是岡山神社，因此保存神社文物，兩種元素並存也吸引不少遊客前往一探究竟。



壽天宮主祀天上聖母，是高雄岡山區香火最鼎盛的廟宇，位於公園路中山公園北側，從清康熙51年信徒由台南天后宮天上聖母分靈來到岡山，該廟已有數百年的歷史，其建築採華南式三層宮殿式設計，屋頂的燕尾、剪黏造型優美、廟宇內部華麗細緻。



岡山最重要的產業就是螺絲，廟裡有全台唯一的“螺絲媽祖”，由2萬5千個螺絲墊片、及1萬3千個螺帽製作，共使用3萬8千個螺絲扣件，高達2公尺、重約5百公斤，於2015年歷時6個月打造。隔年又加碼造作“螺絲千里眼和順風耳”2尊護法。



特別的是，鄰近的岡山公園入口有一座大型“鳥居”。由於岡山公園的前身在日據時期是岡山神社，因二戰遭空襲導致損壞嚴重，現在的鳥居是重新修復過的。也因為如此，岡山壽天宮內也收藏了日據時期的石獅、石燈籠、神轎等文物。



岡山地區因為地理位置和戰略價值，日據時期成為日軍南進重要空軍基地，留下許多相關建設，後來在1944年遭受盟軍毀滅性轟炸，美軍出動130架次B-29轟炸機在岡山上空，投擲650噸炸藥大轟炸造成日軍和岡山人死傷，史稱“岡山大空襲”。