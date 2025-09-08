民眾黨兩個太陽？沈政男：小草唯一認定柯P

沈政男認為，民眾黨不會有兩個太陽的問題。因為小草認定的唯一太陽就是柯文哲。（沈政男臉書） 中評社台北9月8日電／精神科醫師沈政男7日在臉書發文表示，台灣民眾黨前主席柯文哲8日會同意交保，因為大家都等他出來。他認為接下來的好戲是一審判決，但會在2028大選的政黨初選前出來。民眾黨不會有兩個太陽的問題。因為“小草”認定的唯一太陽就是柯文哲。



沈政男7日在臉書以“黑牢資歷 柯文哲王者歸來”為題表示，柯文哲因京華城案被押1年後，獲北院以新台幣7千萬交保。他第一時間說要考慮是否接受，但親人與同志已由不得他。從他不急著出來，以及有感於羈押禁見環境惡劣而說“考上司法官應先體驗羈押一周”來看，他已把身陷黑牢的經驗化成下一階段從政生涯的養分。



沈政男指出，1年前北院對北檢聲押柯文哲的最初裁定是無保請回，9個月前北院對一審延押的最初裁定是3千萬交保，後因北檢抗告，變成7千萬交保，最後改為延押。這次北院講得很清楚，主要證人已詢問完畢，在逃嫌犯“橘子”也不足以影響交保裁定，因此即使北檢抗告也難以翻盤了。



沈政男認為，京華城案的濫用羈押，受害最深是彭振聲，他在羈押前否認犯罪，但關進黑牢後不只自己受苦，妻子也心理受創，只好認罪換取交保與減刑起訴，未料其妻還是離世。北檢一開始以圖利與收賄聲押彭振聲，顯然以為他因貪財而犯法，沒多久悄悄拿下收賄罪嫌，只剩圖利。此時應知這樣的犯案情節不合理，卻依然勸說彭振聲認罪，以用來攻擊柯文哲，導致彭說出“檢察官認為圖利，我就認罪”這樣荒謬的自白，令人為司法汗顏。



沈政男續指，一審法官到底怎麼看京華城案？應該心證已經有了雛型吧。有沒有判無罪的空間？三個字：非常有。柯文哲明天會同意交保，因為大家都等他出來。民眾黨不會有兩個太陽的問題。因為“小草”認定的唯一太陽就是柯文哲，黃國昌只是月亮。再來的好戲是一審判決，但一定會在2028大選的政黨初選之前出來。



沈政男進一步分析，柯文哲若沒有判到十年以上，就能參選。只是藍白屆時要怎麼合，誰正誰副就是一個問題了。另外，沈說最精彩的是，如果柯一審被判無罪，就是王者歸來，光環無人能擋。藍白陣營就會出現民眾黨柯文哲與中國國民黨台中市長盧秀燕兩個太陽。



柯文哲獲北院裁定新台幣7000萬交保，民眾黨今在臉書號召支持者，於明日下午1時在台北地檢署外“一起接柯P回家”。民眾黨認為，歷經一年關押，柯文哲終於獲得交保，卻仍須面對鉅額的保金，與民進黨、綠媒網軍的惡意追殺。民眾黨指出，在最艱難的時刻，感謝各界的持續奔走，感謝每一位陪伴與守護的你，“週一我們一起迎接柯P回家！”