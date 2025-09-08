賴稱台灣有3隻黑天鵝　沈富雄：綠三大危機

賴清德指台灣有3隻黑天鵝，前立委沈富雄反指民進黨有三大危機。（截自TVBS戰情室直播畫面) 中評社台北9月8日電／賴清德5日與民進黨“立委”餐敘，表示“目前台灣有3隻黑天鵝帶來執政不安定因素，分別是對美關稅、大罷免後續影響、風災復原進度”。前“立委”沈富雄表示，民進黨有3個空前危機，就是黑天鵝搞的，像水災的後果，以及關稅要怎麼處理；最嚴重的就是大罷免，賴清德要認知是大輸。



根據《中時新聞網》報導，主持人錢怡君7日在政論節目《TVBS戰情室》中問到，“倒柯”連署書已經很多人簽了，賴清德很希望民進黨“立院”黨團總召柯建銘走嗎？



沈富雄表示，簽就簽，但已經不需要、用不上了，因為這樣的大罷免大挫敗以後，府、院、黨、黨團應該改革，賴清德沒辦法改自己，其他的改革都是意思意思小兒科，大家都沒有感受到。



沈富雄說，其實柯建銘也要下來，因為他對不起在野黨團，對不起社會、整個“國家”，而且柯說得太大聲，太囂張，大罷免輸了難道不需要負責任嗎？他的責任就是下台。



沈富雄分析，賴清德也要想想，柯總召現在下來跟明年2月下來，對賴清德的改革，以及起死回生的努力，一點效果、影響都沒有。現在賴清德要趕快做的是，把聲勢搞起來，賴清德就要認錯，大家不聽他的，就是因為他根本沒有認錯，比如他說的3隻黑天鵝，錯了，黑天鵝是出其不意，天際之間突然有3隻黑天鵝，這幾乎是國際金融界的專有名詞。黑天鵝已經來了，而且已經飛走了，下了山頭大便。



沈富雄認為，如今民進黨有3個空前危機或困境，就是黑天鵝搞的，他要如何去處理，像水災的後果，以及關稅要怎麼處理；最嚴重的就是大罷免，賴清德要認知是大輸。