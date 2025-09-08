賴清德新竹同框柯建銘　綠議員：非權力鬥爭

賴清德7日到新竹市天后宮參香與民進黨團總召柯建銘同框。（照片：陳建名臉書） 中評社台北9月8日電／大罷免落幕後，民進黨內部進入檢討與調整階段，賴清德6日啟動全台黨務座談，7日上午來到新竹市天后宮參香，並與地方黨公職餐敘。“立法院”民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也現身，引發外界聯想，認為賴此行恐涉及“逼宮”意味。對此，民進黨籍新竹市議員陳建名強調，“柯總召這三個字對新竹人的意義非常重大”，認為柯多年來為新竹地方貢獻良多，不應被簡化為權力鬥爭。



根據《中時新聞網》報導，近期傳出，賴清德數度與柯建銘私下懇談，意在建議他退居二線，為黨團新陳代謝預作準備。外界因此解讀賴有意推動黨團改組，削弱柯在“立院”的地位。不過，7日活動現場，面對媒體追問黨團人事安排，柯建銘低調避談，並未正面回應。



民進黨秘書長徐國勇會前受訪時表示，此次座談主要是與黨主席、新竹黨工交換意見，檢討選舉與黨務方向。他強調，檢討是團結的力量，民進黨向來是“大鳴大放”的政黨，任何黨公職若認為需要改進、加強，都可直言提出，這些都會成為未來的重要參考。至於外界關心的柯建銘去留，徐國勇則語帶保留，借用柯的話回應，“無聲勝有聲。”



媒體進一步追問，“立法院”新會期是否可能出現黨團幹部懸缺情況，徐國勇則回應，民進黨不缺人才，黨內有許多年輕新秀，“時間到了，人員就會浮出來”。



另一方面，來自地方的聲音也表達力挺。新竹市議員陳建名受訪時強調，這並非“聲援”，而是出於對柯建銘的肯定。他指出，柯在大罷免過程中幾乎傾盡全力協助地方，對新竹的付出有目共睹。“我們希望總召能繼續帶領新竹隊，持續奮戰。”陳建名表示，民進黨需要在團結中向前走，而柯建銘的角色對新竹仍有重要意義。