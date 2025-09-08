羅智強：藍白合力下架賴共識牢不可破

藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月8日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押一年，今天將具保停押，針對柯交保後對於藍白合作可能產生的效應，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強向中評社表示，藍白現在的共同目標就是要制衡囂張跋扈的民進黨，首要任務當然是2028年一定要下架賴清德，這一點是非常強勁的共識，且他認為是牢不可破。



羅智強說，柯文哲深受司法迫害，親歷其苦，在這情況下，他相信柯的想法應該也是跟國民黨一樣強烈，關鍵就是賴清德上任後，就是用政治大罷免加上司法大清算，完全要殲滅在野黨的態勢，都會讓藍白合作的共識非常堅定。



台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城等案遭羈押禁見一年，5日合議庭裁定以7千萬元交保，但柯透過律師表示仍需深思，8日經律見後，最終決定接受具保停押，將在辦理相關流程結束後，下午重獲自由。



羅智強對此接受中評社訪問，針對柯文哲效應表示，因為賴清德想殲滅在野黨的態勢明顯，藍白的合作，不管柯文哲接下來的情況是如何，相信一起下架賴清德的共識是非常強烈而堅定的。



羅智強說，過去一年半在“國會”，國民黨和民眾黨有很好的合作經驗和默契，在這基礎上，藍白之間會繼續合作，且會愈來愈緊密。



對於柯文哲交保金高達七千萬一事，羅智強說，這非常扯，涉及陸諜案的嫌犯20萬交保，柯文哲卻是7千萬交保金，這是一種羞辱式的交保金，完全不符比例原則，衹有政治迫害跟政治清算、羞辱的意義，而這就是賴清德執政下，檢調完全向賴臣服，完全放棄過去所謂秩序安全守門人、司法公正守門人的角色，這是讓大家非常遺憾的。



羅智強指出，所以他參選國民黨主席一個很重要的政見，就是要推動設立政治迫害調查委員會，透過調查司法雙標式執法、偵查的不正手段，被遭受迫害者尋求平反。