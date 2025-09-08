沈富雄預測柯文哲交保後下一步

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電／前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年，台北地方法院5日裁定柯7000萬元交保。柯文哲的3位委任律師今早8時30分許抵達台北看守所進行律見。律見後，律師鄭深元轉達柯的決定：“同意由陳佩琪辦理後續交保程序。”前“立委”沈富雄7日在政論節目認為，柯文哲交保後，會選擇守護並發揚光大民眾黨。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄7日在政論節目《TVBS戰情室》表示，阿伯（柯文哲）何許人也，阿伯放出來，是一個很大的變數丟進政壇裡頭，這不只是撩起一池春水而已，是一個很大的堰塞湖。阿伯有3個選擇︰一個就是報仇；第二個就是守護並發揚光大民眾黨；第三個就像他最大的柯粉、也是一個精神科醫生所說，阿伯是滿血回歸，被判無罪，然後民調贏過國民黨的候選人，2028年可能就是阿伯當“總統”。而他的結論是阿伯會選第二條路。



國民黨籍桃園市議員凌濤說，如果柯文哲決定要交保，他相信黃國昌跟柯文哲有高度的智慧，可以決定民眾黨裡面的決策機制。因為那個機制是必須要討論的，也必須做最好的運轉，他相信他一定有最高度的智慧來處理。



凌濤表示，任何要參選國民黨主席的人，未來從2026年過渡到2028年重返執政的過程中，一定要無私奉獻、全力支持藍白合，絕對不能走過去的回頭路，不能跟民眾黨有任何齟齬，一定要全力支持藍白合。