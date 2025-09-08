劉韋廷：北檢抗告成功再押柯文哲機率降低

立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲台北市長任內涉京華城案，羈押禁見逾一年，台北地方法院5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲8日將交保。立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷8日向中評社分析表示，柯文哲案的主要相關證人幾乎訊問完畢，因此台北地檢署要抗告成功、再押柯文哲的機率降低，恐挫北檢士氣，但也是有存在再押可能性。



非柯案當事律師劉韋廷8日在台北地方法院接受中評社訪問分析，北檢10天內可提抗告，即5至15日這段抗告時間，北檢目前正觀望柯文哲正在交保，但北檢要提抗告成功難度提高，因時空背景與柯文哲剛被起訴時已不同，主要相關證人已訊問完畢，串證原因大幅降低，只剩是否還有共犯、證人還沒訊問？或是在逃共放“橘子”許芷瑜於海外潛逃沒被抓到，北檢只剩這2理由可向台灣高等法院高院尋求裁銷北院裁定，羈押柯文哲。



劉韋廷說，高院要考量柯文哲案件是否仍有嚴重的重大犯罪嫌疑，若認為柯文哲仍很危險，那將對北檢來說好事。但現在來看很大機會是高院會維持北院交保的裁定，那將對北檢的士氣產生挫折，北檢後續的法庭攻擊防禦會變弱，北檢是否提抗告，應正天人交戰。



若據《鏡週刊》報導，明年2月一審判決移到高院二審，有無可能再開羈押庭？劉韋廷說，在法律上，每個法院判決移交後，高院也可自己主導是否羈押柯文哲，但既然北院已裁定交保、沒串證逃亡之虞，若高院突然啟動羈押，這機率並不高，除非橘子被抓到，或有新發生的事件，否則應會維持北院交保裁定，不開羈押庭。



記者問，柯文哲左腳上電子腳環、手機有監控設備，若犯了什麼行為才有可能被押？劉韋廷說，的確若還有違法行為，有可能羈押，目前法官認為事有羈押原因、只是沒羈押的必要，所以裁定具保停押，用電子腳環、手機定位設備來取代羈押。另外若發現柯文哲還跟其他共犯、證人聯繫，那可能重開羈押庭。此外過往也有被告上電子腳鐐後，沒在固定時間去報到，甚至接近機場、港口，有逃亡之虞，那法官就可能隨時重開羈押庭續押。



柯文哲原本是延押到10月1日，此次北院願接受柯文哲委任辯護人提出具保停押，關鍵原因在於？劉韋廷分析，主要原因是柯文哲上次8月2日於延押時，法官就有說羈押是浮動的，有可能改變羈押狀況，而柯文哲的律師提出主要證人訊問完，就聲請具保停押，因此證人被問完後，羈押風險下降很多，才會聲請具保停押，而法官也馬上裁定以重保來停押。