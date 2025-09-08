柯媽媽哽咽備火爐迎兒返家！想柯文哲一年了

柯媽何瑞英哽咽受訪。（中評社） 中評社新竹9月8日電／前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年，經台北地院審理，5日裁定以7000萬元交保，限制住居及出境、出海8個月，另須配戴電子腳鐐。今早柯文哲已點頭同意交保，柯媽何瑞英得知此事後激動哽咽落淚說，“我們想見他1年了”。她也證實柯文哲將會到柯媽住處相聚。柯媽表示，會依照台灣習俗，替柯文哲接風、洗塵，之後會去祭拜父親柯承發。



綜合台媒報導，柯媽哽咽表示，十分心疼柯文哲，已有一年沒有見到他，心中也十分傷心。柯媽說，她已準備好火爐在家門口，為柯文哲“過火爐”，並遵照台灣傳統習俗，準備了許多物品，就等柯文哲回家。不過對於柯文哲何時回家，她還不知道確切時間。



不良於行的柯媽今天看起來心情、氣色不錯，也沒有坐輪椅，站著接受採訪。



柯媽表示，柯文哲回到新竹後，會先前往祭拜今年2月份辭世的父親柯承發，但不確定時間，畢竟“那麼多人、時間不一定”，至於被問到心情？



柯媽說，“自己都在哭、很不捨”，北檢一整年還找不到犯罪，卻“一直關押”，心裡很難過。至於要如何替柯文哲接風洗塵？何瑞英表示法律上的事務自己也不懂，但會按照台灣習俗迎接兒子返家、相關物品已經置辦，會在柯文哲返抵新竹前送到家中；但並未詳細說明，究竟準備了哪些內容。