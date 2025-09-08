柯文哲交保　彭文正：民進黨精心設計的局

彭文正。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電／台灣民眾黨前主席柯文哲將以新台幣7千萬元交保，震撼政壇。媒體人、台灣大學新聞研究所前所長、《政經關不了》主持人彭文正7日分析，這並非單純司法程序，而是民進黨“精心設計的一局”，更是“高招中的高招”。他認為柯出來可能攪亂2026地方大選的一池春水。



根據《中時新聞網》報導，彭文正7日在網路節目《政經關不了》中指出，他個人認為整起事件不是單純的法律行動，而是民進黨精心設計的政治算計。就算7，000萬交保成功，後面可以操作的成分非常大，這是非常厲害的雙面刀鋒。這個局不論結果如何，都能對柯文哲產生不利影響，“有裁定交保和沒裁定交保是一樣的，把柯文哲放出來沒有用，他的命運其實是被設計的”。



彭文正回顧，早在去年12月27日，法院曾裁定柯文哲以3千萬元交保，當時柯很快籌到金額，但北檢立即提出抗告，讓裁定失效，隨後保金甚至被提高到7千萬。最終，即便柯文哲籌到，仍遭到羈押。他說道：“這次只是劇本重演，丟一個7千萬給你，就是要看你籌錢的能力”。



彭文正透露，以台灣社會的人情世故來看，籌出這麼龐大的現金幾乎是不可能的挑戰。柯文哲周邊的有錢朋友、政治人物，每一個都擔心秋後算帳，誰敢真的拿7千萬現金出來？因此這也凸顯了此舉可能成為精妙設計，“籌到也可能再被抗告，讓你白忙一場”。



彭文正觀察，在他看來，柯文哲最大錯誤，就是聲勢在短時間內過快崛起，威脅到國民黨、民進黨兩大黨的政治版圖，因此成為“被鎖定的對象”。而“真正放出來才是高招中的高招，因為接下來還能有更大的政治操作空間”。



彭文正分析，這個局的背後，其實與2026縣市長選舉與2028大選息息相關。民眾黨在2026縣市長選舉中“不可能成氣候”，頂多扮演“攪局”角色，特別是分食國民黨的選票，“放柯文哲出來，就是一石二鳥，讓民進黨相對更有利。至於2028大選，“如果我是賴清德，我最希望柯文哲出來攪局”。