法院留伏筆　柯文哲7千萬交保非確定版

台北地院。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電／台北地方法院上周五審理京華城案，合議庭裁定前民眾黨前主席柯文哲新台幣7千萬元交保，並限制住居於居所地，限制出境、出海8月，及不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，接受科技設備監控，合議庭表示經裁定准予具保後，北院及上訴審法院仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分。法界解讀柯文哲7千萬元交保金額不是確定版本，法院有可能隨時調整。



台北地方法院裁定書指出，柯文哲“經裁定准予具保後，法院（含本院及上訴審法院）仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分（“最高法院”109年度台抗字第1605號刑事裁定），俱附此指明”。



裁定指出，柯文哲犯罪嫌疑重大，犯罪常伴有逃亡的高度可能性，此為脫免刑責、趨吉避凶的基本人性，實具逃亡而滯留海外之可能，準此，本件有相當理由足認被告有逃亡之虞，具刑事訴訟法限制出境事由，斟酌全案情節，依比例原則詳為衡酌，有限制柯出境、出海的必要，裁定柯停押起限制出境、出海8月，通知“移民署”、“海巡署”執行。



裁定書說，如柯文哲於停止羈押期間無故不遵期到庭、違反限制住居、出境、出海事項，或違反科技監控事項，得為再執行拘提或羈押之事由。



裁定書並指出，柯文哲經裁定准予具保後，法院（含本院及上訴審法院）仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分。