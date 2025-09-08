啟動請益之旅　郝龍斌備戰國民黨主席選舉　

前台北市長郝龍斌。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電／中國國民黨主席將在今年10月改選，15日起領表登記，中國國民黨籍“立委”羅智強7日說已取得參選資格，將啟動全台政見會。而黨內軍系、地方派系則持續勸進前台北市長郝龍斌，據悉，郝龍斌本周開始也會透過各方管道闡述個人理念，往可能參選方向準備，不過，一切尚在考慮階段。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席名單，有黨籍“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，總共9人。



根據《中時新聞網》報導，黨內仍有不少人盼望“穩健型”的郝龍斌出馬扛主席大任，本就與郝親近的軍系，還有以議長派為主的地方派系，紛紛勸進郝參選，除了看好郝在黨內夠分量、與各方人緣都好之外，咸認郝對大位無野心，勢必能做好“無私黨主席”角色。



據悉，郝龍斌本周將持續拜訪黨內各界，瞭解黨內意見，也會開始頻繁透過各種管道闡述個人對於國民黨的看法與理念。不過目前尚未正式確定要參選，若決定參選將於適當時機向社會說明。



羅智強未擔任過國民黨中評委或中央委員，參選資格一度受質疑，他認為自己下會期將接任黨團書記長，只要黨中央循例任命他為指定中常委就會有資格。羅智強7日宣布自己向中央黨部確認過參選資格，並將啟動全台政見會。



羅智強也批評賴清德有“台獨”跟獨裁的“雙獨夢”，強調他若擔任黨主席，目標就是讓賴下台，“敲碎賴清德的雙獨夢”，還要平反受民進黨政治迫害的國民黨工，以及民眾黨前主席柯文哲，且要打造一個強大有活力的“尚青國民黨”。



另外，網傳孫文學校總校長張亞中退選消息，張亞中對此表示，他並未退選，並預告10日將召開重建黨德與黨魂的記者會。