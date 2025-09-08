交保後監控　柯文哲須每晚8至10點上傳自拍

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北9月8日電／台北地院5日裁定前台灣民眾黨主席柯文哲7000萬元具保停押，限制住居所、限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並配戴電子腳環及個案手機進行科技監控。柯今日已同意交保，科技監控具體內容也曝光，柯文哲每天晚上8點到10點持個案手機拍攝面部照片上傳科技設備監控中心，及不得靠近海岸線或機場。



北院承審合議庭5日裁定，柯文哲的左腳體部配戴電子腳環並攜帶個案，依審判長、受命法官或其指定人員指示，配合為必要之行為或反應。個案手機、隨身攜帶的行動電話號碼或其他得隨時聯繫之方式，接受審判長、受命法官或其指定人員或司法警察機關以電話、視訊等方式訪談、進入監控處所查訪或檢查、維修監控設備，不得拒絕。



根據《中時新聞網》報導，柯文哲需保持監控設備的功能，不得擅自拆除、損壞、隱匿、阻斷或為其他妨害或影響其功能之行為，也要保持監控設備具正常運作之能源，每天20時至22時持個案手機拍攝面部照片上傳科技設備監控中心，及不得靠近海岸線或機場。



如果柯文哲違反科技監控的規定，法院或檢察官得調整刑事保證金、逕行拘提或聲請羈押、羈押或再執行羈押，或為其他適當之處理；柯文哲受科技設備監控期間，遇有危及生命、身體安全或其他特殊緊急狀態，致未遵守應遵守事項者，應於該狀態發生後，迅即以電話或其他適當方式通知法院或檢察署，並於3日內以書面陳報證明文件。