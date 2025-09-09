中評鏡頭：北京恭王府　花園比府邸還精采

北京恭王府後院花園的龍王廟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月9日電（記者 盧誠輝）北京恭王府最早是清朝第一貪官和珅的宅邸，清道光年間易主恭親王奕訢，因此得名。恭王府是北京城數十座清代王府中保存最完整、規模最壯觀的王府花園，也是世界上最大的四合院，前面是府邸，後面是花園，而後院花園甚至比前院府邸更精采。



恭王府位在北京市西城區，在1788年落成，至今已有237年歷史。恭王府曾三度易主，最早在清乾隆時期為和珅的宅邸，後在清嘉慶年間將宅邸改賜給慶郡王永璘，改稱為慶王府，後又在嘉慶年間將宅給再賜給恭親王奕訢，因此改稱為恭王府至今。



恭王府占地約6.2萬餘平方米，內部由前院府邸和後院花園兩部分組成，其中府邸約占地3.3萬餘平方米，花園占地2.9萬餘平方米，府邸雖比花園大一些，但整個恭王府51處景點中，府邸僅有18個景點，而花園卻有多達33處景點，由此可見花園比府邸更精采。



恭王府花園共分為分中、東、西三路。中路是西洋門、獨樂峰、蝠池，安善堂及左右配殿明道堂、棣華軒、福字碑、邀月台、蝠廳；東路是怡神所垂花門、大戲樓、芭蕉院；西路是湖心亭、澄懷擷秀。此外還有龍王廟、榆關、妙香亭、流杯亭、藝蔬圃等多處景點。



恭王府在1982年被列為第二批中國重點文物保護單位，經過整修後在1988年對外開放後院花園，直到2008年前院府邸也修復後才全區對外開放。恭王府在2012年被中國列為國家5A級旅遊景區，2017年更被中國博物館協會評為第三批國家一級博物館。

