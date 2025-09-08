現場瘋狂搶拍柯文哲　馬路都被佔領了

柯文哲交保獲釋，不少支持者聚集在台北地院周邊並拉起布條高喊阿北加油。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月8日電（記者 張嘉文）京華城案關押1年的前台灣民眾黨主席柯文哲，今天下午辦妥保釋後重獲自由，他換上民眾黨新的KP白T，步出台北地方法院後發表簡短談話，柯希望大家遇到挫折不要放希望，隨後走到法院外，向近千名致意，小草們激動喊“柯文哲清清白白”。



媒體和支持者為了搶拍柯文哲，各自使出十八般武藝，有人爬上車頂，有人爬上欄杆，就為了捕捉到柯文哲和小草們的互動畫面，現場約有近千名小草聚集，眾人高喊柯文哲清清白白，永遠選擇柯文哲等口號，眾人推擠的場面非常瘋狂。北院外的車道被佔，甚至有機車被困在人群中。



柯文哲在中午12點20分由北院警備車送達，隨即在法庭內由廠商裝設電子腳環及個案手機監控，2個小時後，下午2點半左右完成科技監控設定，柯妻陳佩琪在法庭外等候，她準備一盆艾草包裝的水、毛巾及一套衣物，讓柯文哲就近在男廁所擦身體及換衣服，柯文哲關押1年，書本雜物數大袋ㄧ併從台北看守所搬到法院，民眾黨幹部協助幫忙帶離法院。



柯妻陳佩琪及民眾黨幹部們在法庭外等候柯文哲進行科技監控裝設，“館長”陳之漢及數十名民眾黨幹部、公職人員群聚法庭外，有些人興奮地喊著等了好長的時間終於等到“阿北出來了”。