柯文哲用艾草水淨身除穢氣才步出法院

柯文哲步下北院1樓。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年，8日以新台幣7千萬元交保。柯文哲8日下午完成交保手續，在北院2樓裝設完電子腳鐐、手機監控定位設備後，到廁所換衣服，妻子陳佩琪陪同。陳佩琪準備兩套衣服幫柯換衣服，用艾草水為柯文哲淨身去穢氣，大約花了10多分鐘。



柯文哲大約下午2點30分走出北院，向支持者發表完談話後準備離開，受到近千名小草夾道歡送，柯文哲上車前再哽咽喊“絕不屈服、絕不投降，不會向不公不義屈服！”



隨後，在民眾黨主席黃國昌、網紅“館長”陳之漢開路護送下下到一樓。記者問“心情如何”？柯文哲臉色凝重，走到北院大門前發表簡短談話，強調這是一年來第一次看到太陽。



柯文哲隨後在近千名支持者夾道歡迎下要上車離開，但大批媒體包圍，寸步難行，支持者狂喊“柯文哲清清白白！台灣的選擇柯文哲！”



柯文哲在上白色休旅車前，站在車上向群眾喊話，記者追問“是否下架賴清德？”，柯文哲看記者笑了笑，拿起麥克風對大家哽咽地說“謝謝大家！多謝，謝謝大家特別前來，請大家回去上課、工作、上工了。”



記者再問是否下架賴清德？柯文哲喊“絕不投降、絕不屈服，不會向不公不義屈服的！”並拜託大家等下小心、平安回家，謝謝支持，他絕不投降、絕不屈服，繼續努力！隨後在黃國昌、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡陪同下搭車直驅新竹老家看媽媽何瑞英，祭拜已故的父親柯承發。