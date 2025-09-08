吃屎哥向柯文哲撒冥紙　警方迅速拉走驅離

爭議網紅“吃屎哥”在人群中，不斷呼喊柯文哲名字並向柯撒冥紙。(照:截自簡幸甫Threads) 中評社台北9月8日電（記者 張嘉文）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案今天以新台幣7千萬元交保，在黨主席黃國昌、網紅“館長”等人護送下約在下午2點30分步出台北地方法院簡短受訪，在柯文哲準備離開北院時，大批媒體、支持者擠成一團，爭議網紅“吃屎哥”也在其中，不斷呼喊柯文哲名字並向柯撒冥紙，馬上被員警拉出來，驅逐出去。



柯文哲換上寫有KP的白色T恤步出法庭後，痛批檢察官讓整個司法的社會信任度更低了，還說他關押1年讓他體會莫忘世上苦人多。柯也希望大家遇到挫折不要放希望，隨後走到法院外，向近千名致意，小草們激動喊“柯文哲清清白白”，爭議網紅“吃屎哥”混入其中，被警方帶走時不斷呼喊柯文哲名字並撒冥紙。



柯文哲在中午12點20分由北院警備車送達，隨即在法庭內由廠商裝設電子腳蹽及個案手機監控，2個小時後，下午2點半左右完成科技監控設定，柯妻陳佩琪在法庭外等候，她準備一盆艾草包裝的水、毛巾及一套衣物，讓柯文哲就近在男廁所擦身體及換衣服，柯文哲關押1年，書本雜物數大袋ㄧ併從台北看守所搬到法院，民眾黨幹部協助幫忙帶離法院。



柯妻陳佩琪及民眾黨幹部們在法庭外等候柯文哲進行科技監控裝設，“館長”陳之漢及數十名民眾黨幹部、公職人員群聚法庭外，有些人興奮地喊著等了好長的時間終於等到“阿北出來了”。