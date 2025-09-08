高雄三鳳中街辦普渡　要選市長藍綠委都來了

高雄知名的年貨大街三鳳中街8日下午辦普渡，想要選市長的藍委柯志恩、綠委賴瑞隆、綠委邱議瑩都跨選區出席參與。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月8日電（記者 蔣繼平）農曆七月全台各地舉辦中元普渡，都是政治人物跑攤的好時機。高雄知名的年貨大街三鳳中街8日下午辦普渡，想要選市長的藍委柯志恩、綠委賴瑞隆、綠委邱議瑩都跨選區出席參與，會後也拜訪店家爭取支持，趁著“立院”沒開議，都把握時間勤走基層。



對於商圈景氣，高雄三鳳中街商圈理事長伍進昌表示，普渡時附近廟宇是這邊最大的消費客群，會來採買糖果、餅乾、香菇等，今年的客戶都有來，生意還算可以，物價也沒有上漲。大家主要是擔心過年，是否因關稅戰衝擊導致買氣受到影響。



三鳳中街是高雄知名南北雜貨批發零售中心，有“南迪化街”之稱，長約400公尺。適逢農曆七月，三鳳中街商圈8日下午2點舉辦中元普渡，選區在三民區的民代幾乎到場，爭取選市長的藍委柯志恩，綠委賴瑞隆、綠委邱議瑩也都跨選區到場參加。



三鳳中街兩側有許多傳承至第二代、第三代的家族老店，均在店家門口走道擺放供桌、供品，另外商圈也統一在走道頭、尾分別擺設普渡公的祭台與戲台。除了許多南北貨、罐頭之外，店家也都習慣擺出一部份自己烹調的菜，代表誠意。



普渡拜拜結束後，柯志恩、邱議瑩分別前往拜會商圈店家問候寒暄，還不約而同走進東信製茶廠寒暄，兩人最近因美濃盜採砂石議題攻防激烈，同桌喝茶氣氛似乎有點僵，幕僚看了是捏把冷汗。賴瑞隆則逐一進入問候商圈店家，動作相當積極。