柯文哲奔新竹探母　牽陳佩琪跨火爐去晦氣

柯文哲返回新竹老家，在妻子陳佩琪陪伴下跨過火爐、踩碎瓦片。（照片：民眾黨提供） 中評社新竹9月8日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，羈押逾1年後，8日下午完成交保手續後，於2點30分走出台北地方法院時發表簡短演說，隨後在民眾黨主席黃國昌和網紅館長陳之漢護送下，柯文哲搭座車直驅新竹老家看媽媽何瑞英，祭拜已故的父親柯承發。柯文哲偕同陳佩琪下午4時許回到新竹老家，小草在街邊大喊柯文哲“清清白白”，下車後陳佩琪挽著柯文哲，柯文哲跨過火爐並踩破瓦片，走進家門。



民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋指出，現在主要是讓柯媽與柯文哲有完整的相處時光，母子倆可好好話家常。被問及柯文哲有預計會留下來晚餐嗎？李國璋表示：“我猜是會啦！反正那碗豬腳麵線可以當晚餐。”



原定柯文哲返回新竹會去看柯爸牌位，但李國璋表示原訂下午5時前往，但大坪頂開放時間只到5時，不好開先例，因此還是以陪伴柯媽為主。至於傳出柯文哲限制住居地點選擇新竹？李國璋表示不清楚，以跟律師討論之後為準。