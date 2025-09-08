一年來首見陽光　柯文哲爆獄中生活點滴

柯文哲向支持者握手致意。(民眾黨提供) 中評社台北9月8日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，羈押禁見逾一年，今天由妻子陳佩琪辦理交保。柯下午戴好電子腳鐐，於14時30分正式步出法院，並發表談話。他說，“羈押禁見整整一年，今天是我第一次看到陽光。不過，關了一年對我也是機會反省改進”。



柯文哲表示，這一年對他是很大折磨，現才知道，坐牢跟羈押禁見完全不同，坐牢其實跟當兵差不多，特別是監獄裡參加打飯班，只有睡覺進牢房，平常嘻嘻哈哈在聊天。



柯文哲指出，羈押禁見24小時完全看不到陽光，就在小房間裡，只聽到聲音都沒看過人，“我也不曉得，也許我是朝廷欽差要犯，我在監獄裡面，要出牢房全部都要暫停，所有人在走廊上走路都要暫停，然後面壁不准看，我都不曉得，奇怪，我有這麼特別？”



柯文哲談到，當了30年醫生、8年市長，覺得自己太搶眼、有時候太急躁，這一年好好想一下那些地方改進，以前“立法院長”韓國瑜說“莫忘世上苦人多”，但我們從來沒跟苦人生活過，現在有機會看到台灣社會另外一面。



柯文哲接著說，大家現在不是都有健保嗎？我現在才知道健保看一次門診要170塊”；他也談到遇到的9位室友中，有人錢卡0元、看一次門診一毛錢都沒有，室友有4個有車手，年紀從20幾歲到60幾歲都有。