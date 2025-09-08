桃園推客語家庭2.0計劃　推動文化傳承

桃園市政府推動“客語家庭2.0”計畫，以“讓客語回到家庭、融入生活”為目標。（桃園市政府客家局提供） 中評社桃園9月8日電／桃園市政府客家事務局推動“客語家庭2.0”計劃，以“讓客語回到家庭、融入生活”為目標，鼓勵家庭成員在家中自然使用客語，並透過影片募集競賽、客語增能課程等方式，鼓勵家庭參與營造講客風氣。第1季活動募集到1623支影片，民眾響應熱烈，讓客語成為家庭中的生活語言，藉此達到向下扎根與文化傳承目的。



客家局局長范姜泰基表示，計劃包含“影片募集”、“影片競賽”及“客語增能課程”。讓每一個家庭都有機會展現自我，傳達家中最真實的客語日常與風采，達到推廣客語的擴散效益。希望藉由這樣活動的設計，吸引更多家庭願意踏出“開口說客語”的第1步。



他提到，短影音是現代泛拍攝的影片形式，為讓客家文化更融入大眾日常生活，讓客語“講起來、用起來、活起來”。透過影片徵集的方式，邀請桃園市家庭一起加入“人人講客語”的行列。第1季活動民眾熱烈響應，共募集到1623支短影音，近日將公布10支優選影片。為了延續這波熱潮，即日起至11月15日推廣第2季活動，民眾投稿影片同樣能月月抽好禮，每月將抽出200支影片贈送新台幣200元面額電子數位禮券。第1季、第2季更分別抽出20支影片，可獲得5000元電子禮券。



另外，客語增能課程包含親子共讀、料理實作、帶動唱跳、闖關遊戲等，並邀請在網路上有影響力的創作者，與民眾分享說客語、經營頻道和拍攝影片技巧。攝影課程教導手機攝影從零開始到入門實作，讓拍攝影片能力大增，相關活動都能上網桃園市客家局“桃園客語家庭2.0”活動網頁查詢。